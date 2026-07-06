L’Italia del taekwondo in vetta al mondo dopo il Grand Prix di Roma

Il grande evento del Foro Italico ha aperto ufficialmente la corsa verso i Giochi del 2028 e l'aggiornamento di luglio dei ranking consegna all'Italia due atleti ai vertici delle classifiche internazionali del taekwondo. Due graduatorie distinte: quella olimpica, sulle otto categorie dei Giochi, che vale la qualificazione a Los Angeles, e quella mondiale, sulle sedici categorie iridate. L'Italia è davanti in entrambe. "È una grande soddisfazione essere tornato al primo posto del ranking. Ho sempre avuto la sensazione di essere tra i migliori, anche quando mi trovavo molto più in basso", ha dichiarato Dell'Aquila. "Onestamente per me il ranking è solo un numero e spesso non rispecchia i veri valori in campo, ma tornare in vetta è comunque un segnale importante”.

Non solo Dell'Aquila: si conferma anche Alessio, è secondo nei +80kg

Il quadro azzurro si completa con Simone Alessio. L'argento romano consegna al due volte campione del mondo il secondo posto nel ranking olimpico della categoria +80 kg, posizione che replica anche nel ranking mondiale della categoria +87 kg. Due atleti, quattro classifiche, quattro posizioni tra le prime due: una fotografia che racconta meglio di qualsiasi aggettivo lo stato di salute del taekwondo italiano.

Non è un exploit isolato. Dell'Aquila e Alessio occupano stabilmente i piani alti delle classifiche mondiali da anni: l'Italia era già stata l'unica nazione capace di presentarsi a un Mondiale (Guadalajara 2022) con due atleti contemporaneamente in vetta ai rispettivi ranking. Grazie ai titoli iridati, gli ori olimpici e le vittorie ottenute nei Grand Prix il movimento azzurro si è guadagnato sul campo un posto tra le potenze mondiali del taekwondo. I ranking appena aggiornati confermano una continuità che pochissime nazioni possono vantare.

Ora lo sguardo si sposta in Corea. Dal 4 al 7 settembre Muju ospiterà la seconda tappa delle Grand Prix Series 2026 e Dell'Aquila ha già iniziato la preparazione per difendere la posizione conquistata. Percorso diverso per Alessio, che ha avviato il percorso di recupero dopo un intervento chirurgico al ginocchio: i tempi di rientro verranno valutati nelle prossime settimane insieme allo staff tecnico e medico.

La strada verso Los Angeles 2028 è appena cominciata. L'Italia la imbocca dal gradino più alto.