WWE Unreal 3: l'addio di John Cena e i segreti del backstage nella nuova stagione su Netflix

L'attesa è finalmente finita per gli appassionati di wrestling in Italia e nel mondo. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di WWE Unreal , l'acclamata docuserie che conduce gli spettatori direttamente dietro le quinte della federazione di Stamford. Prodotta da colossi del settore come Omaha Productions, NFL Films, Skydance Sports e la stessa WWE, questa nuova stagione si svilupperà in 5 episodi da 50 minuti ciascuno sotto la guida degli showrunner Chris Weaver e Erik Powers. Il lancio del trailer anticipa il debutto ufficiale della serie, confermato in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 21 luglio .

L'addio di John Cena e l'ascesa della nuova generazione

I nuovi episodi accenderanno i riflettori su una delle annate più importanti e rivoluzionarie nella storia della compagnia, focalizzandosi sul percorso che porta a WrestleMania 42. Il fulcro narrativo della stagione sarà l'emozionante e storico ritiro di John Cena, pronto a dire addio al ring che lo ha reso una leggenda globale. Accanto al tributo per il leader della Cenation, la docuserie racconterà l'ascesa imperiosa della nuova generazione di WWE Superstar. Tra i numerosi protagonisti che hanno concesso le proprie riflessioni alle telecamere figurano nomi di primissimo piano come Cody Rhodes, Liv Morgan, CM Punk, AJ Lee, Bron Breakker, Seth Rollins e Becky Lynch.

Tavoli degli autori e cambi di programma: la realtà del ring

Il vero punto di forza di WWE Unreal rimane la capacità di mostrare senza filtri ciò che accade ogni settimana lontano dalle telecamere degli show live. La logline ufficiale anticipa che il pubblico verrà portato direttamente al tavolo dei team creativi e degli autori. Sarà possibile vivere da vicino la gestione dei drammatici infortuni, dei cambi di programma dell'ultimo minuto e di tutte quelle decisioni cruciali destinate a segnare in modo permanente le carriere degli atleti. Una narrazione profonda e realistica che svela la complessa macchina organizzativa che si nasconde dietro ogni singolo match.

Netflix si conferma la casa esclusiva della WWE

La pubblicazione della terza stagione di WWE Unreal consolida lo storico accordo strategico tra la piattaforma streaming e la federazione di wrestling. In Italia, Netflix si conferma a tutti gli effetti la casa esclusiva della WWE: oltre a questo speciale approfondimento sul backstage, gli abbonati possono accedere senza costi aggiuntivi alle dirette settimanali di RAW, SmackDown e NXT, nonché a tutti i Premium Live Event (PLE) dell'anno. Il catalogo offre inoltre una ricca selezione della library storica della federazione, permettendo di recuperare in qualunque momento i grandi eventi del passato come WrestleMania, Royal Rumble e SummerSlam.