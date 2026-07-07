Giochi Europei Universitari: il Campus di Baronissi teatro delle sfide di Volley e Beach Volley
Tra le 13 discipline protagoniste degli EUG 2026 - in programma a Salerno dal 18 luglio al 1° agosto – presenti anche la pallavolo e il beach volley. La pallavolo sarà, con il Calcio a 5, la disciplina inaugurale degli EUG 2026. Infatti rispetto al 18, data d’inizio dei giochi, le competizioni avranno inizio un giorno prima, il 17 luglio, e si protrarranno fino al 23. Saranno 32 le squadre in gara, suddivise in 16 maschili e 16 femminili. A Debrecen nella pallavolo maschile il titolo è stato conquistato dall’Università di Rostock, Germania. Tra le donne, invece, a trionfare è stata l’Italia grazie all’Università di Bologna che in finale ha superato le croate dell’Università di Zagabria laureandosi campione. La manifestazione si articolerà in 4 gironi da 4 squadre, dopodiché si procederà con la fase finale che prevederà le gare per i piazzamenti fino alla finale 15°- 16° posto. A fare da palcoscenico alle gare sarà il Campus di Baronissi, grazie alla presenza di quattro palazzetti che ospiteranno l’intera competizione. «Sarà un evento interessante - afferma Massimo Pessolano, official technical delegate della pallavolo del Cus Salerno - sia tecnicamente sia per le varie università partecipanti. La dirigenza del CUS, in capo al presidente avvocato Lentini e il direttore generale Di Ruocco, hanno voluto fortemente la possibilità di gestire tutta la pallavolo all’interno del Campus di medicina, dove sono collocate le strutture del CUS. Il livello agli EUG sarà alto, o almeno quello è l’auspicio. I ragazzi si sposteranno in pochi minuti sia tra campo e residenze sia tra i campi stessi. La nostra forza maggiore sono i volontari, circa 150, che ci supporteranno sia durante le gare sia durante gli allenamenti. Ci stiamo attrezzando per lasciare la miglior esperienza possibile di Salerno per le varie università. Questo percorso è iniziato circa 10 mesi fa. Oggi stiamo mettendo gli ultimi tasselli assieme per rendere la manifestazione la meglio possibile. Il gruppo di lavoro si sta spendendo tantissimo per rendere la macchina organizzativa quanto più perfetta possibile. Lo sport è anche sociale, fa vivere culture diverse insieme. Non sempre è facile, ma noi nel nostro piccolo ci proviamo sempre, affinché i ragazzi possano conoscere tante altre realtà, anche al di fuori della pallavolo. Vi invitiamo tutti ad essere presenti».
BEACH VOLLEY: i tornei, maschile e femminile, si svolgeranno dal 28 luglio al 1° agosto. 48 le squadre complessive, 24 formazioni maschili e 24 femminili. Nella precedente edizione dei giochi, disputata a Debrecen nel 2024, a conquistare il gradino più alto del podio nel beach volley sono state, in campo maschile, l’Università di Vienna e in quello femminile la Lithuanian Sports University. Nella fattispecie la competizione si articolerà in tre fasi. Nella prima fase, le squadre saranno suddivise in gironi da tre. Le vincitrici di ciascun girone accederanno direttamente alla fase finale. Nella seconda fase, le squadre classificate al secondo e terzo posto nei rispettivi gironi si sfideranno per completare il tabellone delle migliori 16 squadre. La terza fase sarà invece riservata alle formazioni che non avranno ottenuto l’accesso alle prime due, le quali disputeranno le finali di classificazione per le posizioni dal 17° al 24° posto. «Il beach volley ha preso piede negli ultimi anni - ha dichiarato Roberto Corvo, official technical delegate del beach volley del Cus Salerno -. Presso il Campus di Baronissi saranno realizzati quattro campi da beach volley. Il livello tecnico della manifestazione sarà medio-alto, grazie alla presenza di numerosi atleti semi professionisti». Corvo ha poi aggiunto: «Il CUS Salerno si presenta con ottime prospettive. La preparazione delle squadre è affidata a due tecnici altamente qualificati, l’obiettivo di consolidare le intese di gioco, affinare i meccanismi di squadra e curare ogni dettaglio necessario per affrontare una competizione di alto livello».