La Lazio SUP protagonista al Surf Expo di Santa Severa

La S.S. Lazio SUP sarà protagonista alla 26ª edizione del Surf Expo, il grande appuntamento dedicato al mondo del surf e degli sport acquatici in programma a Santa Severa dal 10 al 12 luglio.

La sezione biancoceleste dedicata allo sport acquatico nato alle Hawaii, che consiste nel pagaiare in piedi su una tavola molto simile a quella da surf ma più larga e voluminosa per garantire stabilità, prenderà parte alla manifestazione attraverso la SUP Academy, portando in riva al mare la propria esperienza, la passione per questa disciplina e la cultura dello stand up paddle. Un’occasione importante per avvicinare appassionati e curiosi a uno sport in continua crescita, fatto di tecnica, equilibrio e forte connessione con l’ambiente marino. Il Surf Expo rappresenta da anni un punto di riferimento per la community degli sport da tavola, con attività, workshop, prove in acqua e momenti di condivisione. La presenza della Lazio SUP conferma il ruolo sempre più centrale del movimento SUP nel panorama sportivo regionale e nazionale. Durante l’evento sarà possibile conoscere più da vicino questa disciplina e vivere un’esperienza diretta tra tavole, pagaie e mare. Una partecipazione che unisce sport, territorio e promozione dei valori legati alla pratica outdoor. Per la Lazio SUP sarà anche un momento di incontro con atleti, famiglie e appassionati, contribuendo alla diffusione di una disciplina inclusiva e accessibile. Un appuntamento imperdibile per celebrare il mare e la passione per il SUP.

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