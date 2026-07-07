La Lazio SUP protagonista al Surf Expo di Santa Severa
La sezione biancoceleste prenderà parte alla manifestazione attraverso la SUP Academy
La S.S. Lazio SUP sarà protagonista alla 26ª edizione del Surf Expo, il grande appuntamento dedicato al mondo del surf e degli sport acquatici in programma a Santa Severa dal 10 al 12 luglio.
La sezione biancoceleste dedicata allo sport acquatico nato alle Hawaii, che consiste nel pagaiare in piedi su una tavola molto simile a quella da surf ma più larga e voluminosa per garantire stabilità, prenderà parte alla manifestazione attraverso la SUP Academy, portando in riva al mare la propria esperienza, la passione per questa disciplina e la cultura dello stand up paddle. Un’occasione importante per avvicinare appassionati e curiosi a uno sport in continua crescita, fatto di tecnica, equilibrio e forte connessione con l’ambiente marino. Il Surf Expo rappresenta da anni un punto di riferimento per la community degli sport da tavola, con attività, workshop, prove in acqua e momenti di condivisione. La presenza della Lazio SUP conferma il ruolo sempre più centrale del movimento SUP nel panorama sportivo regionale e nazionale. Durante l’evento sarà possibile conoscere più da vicino questa disciplina e vivere un’esperienza diretta tra tavole, pagaie e mare. Una partecipazione che unisce sport, territorio e promozione dei valori legati alla pratica outdoor. Per la Lazio SUP sarà anche un momento di incontro con atleti, famiglie e appassionati, contribuendo alla diffusione di una disciplina inclusiva e accessibile. Un appuntamento imperdibile per celebrare il mare e la passione per il SUP.
La sezione biancoceleste dedicata allo sport acquatico nato alle Hawaii, che consiste nel pagaiare in piedi su una tavola molto simile a quella da surf ma più larga e voluminosa per garantire stabilità, prenderà parte alla manifestazione attraverso la SUP Academy, portando in riva al mare la propria esperienza, la passione per questa disciplina e la cultura dello stand up paddle. Un’occasione importante per avvicinare appassionati e curiosi a uno sport in continua crescita, fatto di tecnica, equilibrio e forte connessione con l’ambiente marino. Il Surf Expo rappresenta da anni un punto di riferimento per la community degli sport da tavola, con attività, workshop, prove in acqua e momenti di condivisione. La presenza della Lazio SUP conferma il ruolo sempre più centrale del movimento SUP nel panorama sportivo regionale e nazionale. Durante l’evento sarà possibile conoscere più da vicino questa disciplina e vivere un’esperienza diretta tra tavole, pagaie e mare. Una partecipazione che unisce sport, territorio e promozione dei valori legati alla pratica outdoor. Per la Lazio SUP sarà anche un momento di incontro con atleti, famiglie e appassionati, contribuendo alla diffusione di una disciplina inclusiva e accessibile. Un appuntamento imperdibile per celebrare il mare e la passione per il SUP.
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