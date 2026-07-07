A Roma gli European Qualifier: azzurri a caccia della Pool A 2027

L’Italia ha infatti l’occasione di qualificarsi per la Pool A dell’Hockey continentale e partecipare agli Europei che si svolgeranno dal 28 luglio all’8 agosto 2027 a Londra. La capitale inglese in quelle date ospiterà sia l’Europeo Maschile che quello Femminile: le nostre Azzurre sono già qualificate e l’Italia punta a essere presente in Inghilterra con una storica accoppiata, Femminile - Maschile. Ai Qualifier di Roma, oltre all’Italia (n. 27 al mondo), parteciperanno Scozia (17), Ucraina (29), Repubblica Ceca (31), Svizzera (39), Turchia (41), Croazia (43), Portogallo (57). Di queste otto squadre, le prime due classificate otterranno il pass per gli Europei del 2027.

La formula del torneo prevede l’eliminazione diretta: giovedì 9, nella giornata inaugurale, l’Italia affronta l’Ucraina (h. 18:30, accesso libero e gratuito) e chi vince gioca la semifinale il giorno successivo (h. 18:30) contro la vincente di Repubblica Ceca-Portogallo. Finale per il 1° e 2° posto in agenda alle h. 16:00 di domenica 12.

A norma di regolamento ogni squadra perdente un incontro gioca con le altre sconfitte nelle sfide piazzamento, per determinare una classifica (1°-8° posto) utile ai fini del ranking. La manifestazione è realizzata con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani.

Gli European Qualifier nascono nel 2024, quando per decisione della Federazione Europea gli Europei di Pool A (dopo 10 edizioni) vengono allargati da 8 a 12 squadra a partire dal 2027 e il torneo di qualificazione diventa così l’occasione per completare il quadro delle partecipanti, composto da Germania (vincitrice dell’Europeo nel 2025), Olanda, Spagna, Francia, Belgio Inghilterra, Polonia, Austria e da Galles e Irlanda, rispettivamente prima e seconda classificate negli Europei di Pool B del 2025.

Sergio Mignardi, Presidente della Federazione Italiana Hockey: “I Qualifier di Roma sono un’occasione importante per tutto il movimento e la squadra ha tutta la nostra fiducia. Giocheremo in casa e invito famiglie e appassionati a raggiungere il CPO Giulio Onesti per sostenere la Nazionale Italiana e guardare del grande Hockey Internazionale. La Federazione si è impegnata dal punto di vista organizzativo e siamo sicuri che sarà un magnifico evento”.

William Grivel, Consigliere federale responsabile del Settore Squadre Nazionali: “L'ultima volta che l’Italia è riuscita a schierare contemporaneamente le proprie rappresentative maschili e femminili in un Europeo di Pool A risale al 2003, in occasione dell’edizione di Barcellona. Il torneo di Roma è quindi per noi un palcoscenico per fare autenticamente la storia del nostro sport: la qualificazione a Londra 2027, anche con la Maschile, può segnare la svolta collettiva del movimento hockeistico nazionale. Un movimento dai risultati in crescita, come dimostra la nostra ammissione alla Pool A 2028 dell’Hockey Indoor (variante invernale dell’Hockey su Prato) sia con la nazionale maschile che con quella femminile”.

Gianluca Cirilli, Head Coach Nazionali Italiane Maschili di Hockey: “Arriviamo a questo torneo di qualificazione con grande determinazione. Durante la preparazione abbiamo disputato partite internazionali di ottimo livello, che ci hanno fornito indicazioni molto preziose. Insieme allo staff abbiamo lavorato su ogni dettaglio, crescendo sia nella qualità del nostro gioco sia nel ritmo richiesto dall'Hockey internazionale di alto livello. Siamo una squadra che ha fame e ambizioni importanti: vogliamo conquistare un posto agli Europei di Pool A di Londra 2027”.

Mattia Amorosini, capitano della Nazionale Italiana Maschile di Hockey: “Siamo tutti consapevoli dell’importanza di questo appuntamento e di quello che potrebbe rappresentare per il movimento. C’è molto in palio, ma lo stiamo affrontando con il giusto mix di concentrazione e serenità. Abbiamo grande voglia di iniziare e non vediamo l’ora di cantare l’inno davanti ai nostri tifosi: giocare in casa sarà un’emozione speciale e ci darà una spinta in più”.

I convocati dell'Italia

PORTIERI: ANDREA DELL’ANNO, FRANCESCO GUIGGI

DIFENSORI: GIAIME CARTA, GIANLUCA FRASCINO, MARCO GARBACCIO, MARCO MORETTO, JOAQUIN PUGLISI, ALBERTO UGHETTO

CENTROCAMPISTI: MATTIA AMOROSINI, LADISLAO GENCARELLI, FACUNDO HARTE, LUCIANO LANFRANCONI, DIEGO LUCACCIONI

ATTACCANTI: DAVIDE AROSIO, CLAUDIO BROCCO, FELIX DIONISI VICI, DAVIDE GIULIANI, FRANCO HARTE

ALLENATORE: Gianluca CIRILLI

VICE ALLENATORE: Massimo LANZANO