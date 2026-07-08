Milano saluta la Hero Battle Cup 2026 tra emozioni e grandi record 

Cala il sipario sulla Inline Freestyle World Cup - Milano - Hero Battle Cup 2026 , che dal 30 giugno al 4 luglio ha trasformato il piazzale antistante la Stazione Centrale nel cuore pulsante degli urban sport. Con la partecipazione di oltre 500 atleti, la manifestazione - completamente gratuita - ha regalato emozioni vibranti, dipinte sui volti dei protagonisti davanti a una platea vasta, eterogenea e spontanea. Memorabile è stato il tifo degli spettatori, che sono accorsi in Piazza Duca d'Aosta per sostenere calorosamente gli atleti, trasformando ogni performance in un momento di pura condivisione sportiva.

Il cuore sportivo di Milano

Con una straordinaria partecipazione internazionale, la manifestazione ha riunito a Milano atleti, tecnici e accompagnatori da tutto il mondo: un vero e proprio villaggio dello sport che ha visto scendere in pista oltre 25 nazioni. Le gare hanno registrato numeri imponenti: più di 300 iscritti alle qualifiche della Coppa del Mondo, 100 finalisti pronti a sfidarsi. Con loro e per loro, un imponente staff di 40 membri, senza contare le preziose presenze di sponsor, istituzioni e media.[Ritorno a capo del testo][Ritorno a capo del testo]L’evento ha avuto un'eco mediatica potentissima, generando più di 2 milioni di visualizzazioni solo su Instagram e tenendo incollati allo schermo migliaia di appassionati, collegati per seguire le finali trasmesse in diretta dalla Federazione internazionale World Skate.

I risultati sportivi e il medagliere delle categorie Pro Women e Pro Men

Anna KUKUSHKINA (NIA) e Viritpol VONGAKRAYAKORN (THA) si sono aggiudicati la vittoria nella disciplina Slide; nel Jump hanno invece trionfato Mayrin BURASOVITCH (FRA) e Maxim CARAION (MDA). Per lo Speed Slalom portano a casa l’oro Sveva Romano (ITA) e HUANG PIN-RUEI (TPE), mentre per il Classic Lia LI YUET (HKG) e Roman SHCHAPOV (NIA). Proprio quest’ultimo ha avuto la meglio anche nella disciplina Pair insieme a Margarita KOMAROVSKAIA (NIA). Infine, hanno vinto la Battle Lia LI YUET (HKG) e Kamin INSWANG (THA).

A conquistare la vetta del medagliere nella classifica per nazioni della World Cup è l’Asia, capace di monopolizzare i gradini più alti del podio grazie a un mix imbattibile di velocità e stile, lasciando pochissimo spazio ai rivali in quasi tutte le discipline.Un plauso speciale va ai giovani talenti della categoria Under 15, che nelle diverse gare hanno conquistato il pubblico e i giudici, esibendo un’ottima preparazione atletica. Le loro run confermano la straordinaria crescita del movimento e dimostrano che il futuro dell’Inline Freestyle mondiale è in ottime mani. Per tornare ai numeri, quest’anno 100 atleti hanno inaugurato la nuova avveniristica disciplina Freestyle Mashup, presentata per la prima volta a Milano, che unisce l'eleganza dell'inline figure skating, la reattività del freestyle e le vibrazioni della danza contemporanea.

"Siamo felici dell'incredibile risposta che Milano ha dato a questo grande spettacolo di sport.” ha evidenziato Alessandro Cola, organizzatore dell’evento. "Il livello tecnico di quest’anno è stato straordinario, spinto al massimo dalla nuova e unica categoria Pro, che ha visto i veterani gareggiare fianco a fianco con le promesse del domani. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Ministero dello Sport e i Giovani, alla Regione Lombardia e al Comune di Milano per il loro costante supporto. Un ringraziamento speciale va anche a Grandi Stazioni, CX Campus & Hotel e NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, insieme a tutti i partner che hanno reso possibile questa bellissima festa del pattinaggio inline".

Il prossimo appuntamento è già fissato con il Campionato Italiano Inline Freestyle, dal 9 al 20 luglio a Roma Termini: un’altra sfida di piazza accettata, con la promessa di superare, ancora una volta, ogni aspettativa.