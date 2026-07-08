Inline Freestyle World Cup: tutti i risultati della Milano - Hero Battle Cup 2026

Ecco cosa è successo nel giorno 1 — non perderti neanche un momento!

Nonostante il maltempo, che ha inevitabilmente rallentato la gara, gli atleti si sono superati in performance di altissimo livello, che hanno definito le classifiche finali e assegnato i prestigiosi titoli mondiali. Questi i podi:

SLIDE PRO WOMEN

1 - Anna KUKUSHKINA

2 - Marusia POHULIAKA

3 - Sofiia KYTAIHORA

SLIDE PRO MEN

1 - Viritpol VONGAKRAYAKORN

2 - Mykhailo TETERIN

3 - Enrique RUBIO MESAS

JUMP PRO WOMEN

1 - Mayrin BURASOVITCH

2 - Francesca BRIVIO

3 - Alena EFIMOVA

JUMP PRO MEN

1 - Maxim CARAION

2 - Dame FALL

3 - Salifou MOUHAWYA

Inline Freestyle World Cup: al via la disciplina Speed

Nella splendida cornice dell'arena di gara, Piazza Duca d’Aosta, si è tenuta l’attesissima disciplina Speed, che oggi ha avuto un pubblico d’eccezione: Andrea Abodi - Ministro per lo Sport e i Giovani, Attilio Fontana - Presidente della Regione Lombardia, Federica Picchi - Sottosegretario allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia, Martina Riva - Assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano, Marco Riva - Presidente Coni Lombardia e Francesco Zangarini - Sport Director World Skate.

Ecco cosa è successo nel giorno 2 — non perderti neanche un momento!

Oggi le autorità hanno fatto visita del villaggio sportivo della Inline Freestyle World Cup - Milano - Hero Battle Cup 2026, dove hanno incontrato gli atleti campioni del mondo e assistito alle finali di Speed delle categorie Pro Women e Pro Men. Questi i podi:

SPEED PRO WOMEN

1 - Sveva ROMANO - ITA

2 - Chloe CHIU - HKG

3 - Matilde AROSIO - ITA

SPEED PRO MEN

1 - HUANG PIN-RUEI - TPE

2 - Qi Guan PAN - CHN

3 - Gioele ZULIANI - ITA

La giornata non poteva che chiudersi nel migliore dei modi con il debutto della nuova disciplina Freestyle Mashup, che ha messo alla prova la reattività e la musicalità degli atleti, conquistando tutti i presenti.

Inline Freestyle World Cup: in pista le discipline Classic e Pair

Prosegue a ritmo serrato la Inline Freestyle World Cup - Milano - Hero Battle Cup 2026, dando prova della straordinaria determinazione dei migliori atleti del mondo. Oggi in Piazza Duca d’Aosta si sono sfidate le categorie Pro Women e Pro Men nella gara di Classic, seguite dalle coppie per la disciplina Pair.

Ecco cosa è successo nel giorno 3 — non perderti neanche un momento!

Talento, precisione e stile fuori dal comune. Le performance hanno dimostrato l'incredibile preparazione dei partecipanti, capaci di coniugare rigore esecutivo e interpretazione artistica, regalando al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente. Questi i podi della giornata:

CLASSIC PRO WOMEN

1 - Lia LI YUET - HKG

2 - Margarita KOMAROVSKAIA - NIA

3 - Tsz Yiu LAI - HKG

CLASSIC PRO MEN

1 - Roman SHCHAPOV - NIA

2 - Lorenzo DEMURU - ITA

3 - Semen MIKHAILOV - NIA

PAIR:

1 - Margarita KOMAROVSKAIA, Roman SHCHAPOV - NIA

2 - Chun- Yen HOU, Chien Ting CHEN - TPE

3 - Martina OROS LABORDA, Adrián SEBASTIÁN GIMENEZ - ESP

