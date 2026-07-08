Inline Freestyle World Cup: tutti i risultati della Milano - Hero Battle Cup 2026
Inline Freestyle World Cup: la competizione si apre con Slide e Jump
La Inline Freestyle World Cup - Milano - Hero Battle Cup 2026 entra subito nel vivo, presentando non una, ma ben due discipline. La giornata di oggi ha infatti celebrato espressioni diverse ma ugualmente spettacolari del pattinaggio: la precisione esecutiva nello Slide, la pura energia nel Jump.
Ecco cosa è successo nel giorno 1 — non perderti neanche un momento!
Nonostante il maltempo, che ha inevitabilmente rallentato la gara, gli atleti si sono superati in performance di altissimo livello, che hanno definito le classifiche finali e assegnato i prestigiosi titoli mondiali. Questi i podi:
SLIDE PRO WOMEN
1 - Anna KUKUSHKINA
2 - Marusia POHULIAKA
3 - Sofiia KYTAIHORA
SLIDE PRO MEN
1 - Viritpol VONGAKRAYAKORN
2 - Mykhailo TETERIN
3 - Enrique RUBIO MESAS
JUMP PRO WOMEN
1 - Mayrin BURASOVITCH
2 - Francesca BRIVIO
3 - Alena EFIMOVA
JUMP PRO MEN
1 - Maxim CARAION
2 - Dame FALL
3 - Salifou MOUHAWYA
Inline Freestyle World Cup: al via la disciplina Speed
Nella splendida cornice dell'arena di gara, Piazza Duca d’Aosta, si è tenuta l’attesissima disciplina Speed, che oggi ha avuto un pubblico d’eccezione: Andrea Abodi - Ministro per lo Sport e i Giovani, Attilio Fontana - Presidente della Regione Lombardia, Federica Picchi - Sottosegretario allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia, Martina Riva - Assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano, Marco Riva - Presidente Coni Lombardia e Francesco Zangarini - Sport Director World Skate.
Ecco cosa è successo nel giorno 2 — non perderti neanche un momento!
Oggi le autorità hanno fatto visita del villaggio sportivo della Inline Freestyle World Cup - Milano - Hero Battle Cup 2026, dove hanno incontrato gli atleti campioni del mondo e assistito alle finali di Speed delle categorie Pro Women e Pro Men. Questi i podi:
SPEED PRO WOMEN
1 - Sveva ROMANO - ITA
2 - Chloe CHIU - HKG
3 - Matilde AROSIO - ITA
SPEED PRO MEN
1 - HUANG PIN-RUEI - TPE
2 - Qi Guan PAN - CHN
3 - Gioele ZULIANI - ITA
La giornata non poteva che chiudersi nel migliore dei modi con il debutto della nuova disciplina Freestyle Mashup, che ha messo alla prova la reattività e la musicalità degli atleti, conquistando tutti i presenti.
Inline Freestyle World Cup: in pista le discipline Classic e Pair
Prosegue a ritmo serrato la Inline Freestyle World Cup - Milano - Hero Battle Cup 2026, dando prova della straordinaria determinazione dei migliori atleti del mondo. Oggi in Piazza Duca d’Aosta si sono sfidate le categorie Pro Women e Pro Men nella gara di Classic, seguite dalle coppie per la disciplina Pair.
Ecco cosa è successo nel giorno 3 — non perderti neanche un momento!
Talento, precisione e stile fuori dal comune. Le performance hanno dimostrato l'incredibile preparazione dei partecipanti, capaci di coniugare rigore esecutivo e interpretazione artistica, regalando al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente. Questi i podi della giornata:
CLASSIC PRO WOMEN
1 - Lia LI YUET - HKG
2 - Margarita KOMAROVSKAIA - NIA
3 - Tsz Yiu LAI - HKG
CLASSIC PRO MEN
1 - Roman SHCHAPOV - NIA
2 - Lorenzo DEMURU - ITA
3 - Semen MIKHAILOV - NIA
PAIR:
1 - Margarita KOMAROVSKAIA, Roman SHCHAPOV - NIA
2 - Chun- Yen HOU, Chien Ting CHEN - TPE
3 - Martina OROS LABORDA, Adrián SEBASTIÁN GIMENEZ - ESP