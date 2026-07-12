L'incubo di McGregor, le parole sui social spaventano i tifosi: "Sto sprofondando nel buio"

McGregor, infortunio e ko al rientro

Un infortunio al ginocchio destro (sul quale è caduto goffamente dopo aver tentato di colpire l'avversario con un calcio circolare sinistro volante) è costato infatti il ko al primo round per il 37enne irlandese, che era al rientro dopo cinque anni. "Ipotizziamo una rottura del legamento crociato anteriore. È quello che ho pensato quando l'ho visto, ed è quello che pensano anche i medici" ha detto dopo l'incontro Dana White, presidente dell'UFC.

Lo sfogo social che spaventa i tifosi

Con il morale a pezzi per l'epilogo del match, McGregor si è lasciato andare a uno sfogo sui social che ha spaventato i suoi tifosi: "La mia guarnizione della testata è andata. Distrutta - ha scritto l'irlandese in un post su X -. Non avevo alcun infortunio prima del combattimento. Ho continuato a tirare calci - sia da fermo che in salto - per tutta la fase di preparazione e anche nel backstage, prima del match. È successo all'improvviso, dal nulla. Sto sprofondato nel buio, non posso descriverlo se non come un inferno".