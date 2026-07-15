EUROPEAN UNIVERSITIES GAMES 2026: IN PROVINCIA DI SALERNO IL PIÙ GRANDE EVENTO SPORTIVO UNIVERSITARIO D’EUROPA 

SALERNO - Quattromila partecipanti tra atleti e dirigenti, 161 università presenti in rappresentanza di 31 Paesi europei. Sono i numeri dell’ottava edizione dei Giochi Europei Universitari, in programma per la prima volta in Italia ed organizzati quest’anno dell’Università degli Studi di Salerno. Dopodomani la Cerimonia inaugurale, in programma alle 20,30 in Piazza della Libertà, a Salerno. Tredici le discipline che vedranno gareggiare gli atleti e le atlete nei quindici giorni di gare. Ieri mattina si è tenuta presso la Prefettura di Salerno una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Esposito, con la partecipazione, tra gli altri, del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio. <<Gli European Universities Games 2026 – ha detto il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito - rappresentano un’importante occasione di promozione sportiva, culturale e turistica per l’intero territorio salernitano>>. Da tempo è stato curato ogni minimo dettaglio da parte di Prefettura e Questura per il coordinamento delle forze da mettere in campo e la gestione dell’ordine pubblico. Grande attenzione è stata riservata alla sicurezza delle infrastrutture ed ai relativi piani di emergenza. Inoltre, è stato predisposto un dettagliato piano dei trasporti. Con un’ordinanza il Comune di Salerno ha disciplinato il piano traffico e parcheggi in vista della Cerimonia di Apertura. Nella centralissima Piazza della Concordia, e nel sottopiazza, dalle 2 del mattino è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. Il grande parcheggio che si trova sotto Piazza della Libertà sarà chiuso dalle 12 del 18 luglio fino al termine della manifestazione.

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