Anzio entra nella storia: undici giorni con il meglio del Beach Soccer italiano

Dal 16 al 26 luglio il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti approda per la prima volta ad Anzio (Rm) , pronto a regalare dieci giorni di spettacolo sulla sabbia. La città del litorale laziale entra così nel circuito nazionale ospitando uno degli appuntamenti più importanti e articolati della stagione. La Serie A Q8 torna protagonista con le partite decisive per definire gli equilibri del Campionato e la corsa verso gli obiettivi stagionali. Ad arricchire il programma sarà il Campionato Femminile, vetrina di un movimento in costante crescita. Grande attesa anche per la Supercoppa Femminile e la Fase Nazionale della Serie B espressione delle attività dei Comitati Regionali. Spazio anche alla 1^ edizione dei Play Off U20. Una prima volta dal forte valore sportivo e promozionale, destinata a lasciare un segno nell’estate del Beach Soccer italiano. Nei 23 anni di attività il litorale laziale ha occupato sempre un posto di rilievo nel Beach Soccer ufficiale con le tappe di Terracina, Gaeta, Latina, Ostia e Montalto di Castro.

La presentazione si è tenuta oggi giovedì 16 Luglio nella suggestiva sala Giunta del Comune di Anzio a Villa Corsini Sarsina.

Sono intervenuti il Sindaco e l’Assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Anzio Aurelio Lo Fazio e Valentina Corrado. Per la Lega Nazionale Dilettanti il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND Roberto Desini e il Presidente del Comitato Regionale LND Lazio Roberto Avantaggiato.

Per il Title Main Partner Q8 presente il District Manager Centro Nord Ovest Q8 Francesco Cappelli.

Il Sindaco di Anzio Lo Fazio ha aperto gli interventi sottolineando il valore strategico dell’evento per la città: “Il Beach Soccer si inserisce pienamente nel programma dell’estate di Anzio e nella nostra visione di un turismo di qualità, capace di coniugare intrattenimento e sport di alto livello. Crediamo che appuntamenti di questa portata possano contribuire a riscrivere il futuro della città e a valorizzare ulteriormente le sue spiagge. Non ospitiamo soltanto una manifestazione sportiva, ma entriamo stabilmente in un circuito nazionale prestigioso, legato a uno dei segmenti più importanti dello sport italiano”.

Le parole del Sindaco hanno trovato riscontro nel pensiero del Presidente del Comitato Lazio LND Avantaggiato: ”Si tratta di un momento storico per Anzio e di un passaggio importante nel percorso di evoluzione del Beach Soccer. Una città a forte vocazione turistica merita di poter offrire attività sportive di qualità anche durante la stagione estiva. Il Beach Soccer è un movimento in costante crescita, capace di attrarre pubblico, generare interesse, offrire spettacolo e conquistare una presenza sempre più significativa sui media nazionali. In questa prospettiva, diventa fondamentale favorire la realizzazione di più beach arene lungo il litorale laziale, così da garantire continuità all’attività e creare nuove opportunità per società, atleti e appassionati. Il nostro Comitato sta lavorando allo sviluppo del campionato regionale e giovanile, con l’obiettivo di consentire ai ragazzi di praticare calcio anche nei mesi estivi. LND Lazio continuerà a investire energie e risorse nello sviluppo della disciplina e nel suo radicamento sul territorio”.

L’Assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Anzio, Valentina Corrado, ha raccontato con emozione il percorso che ha portato alla realizzazione dell’evento, frutto di un lavoro lungo e determinato: “Un anno fa, durante un incontro con il Coordinatore del Dipartimento BS Roberto Desini e con la Roma BS, nacque un’idea bellissima, che in quel momento sembrava ancora lontana dal potersi concretizzare. Da quell’incontro è scoccata una scintilla: abbiamo deciso di guardare oltre, immaginando un progetto capace di valorizzare Anzio, e con grande caparbietà siamo riusciti a trasformarlo in realtà. Organizzare una manifestazione di questa portata è complesso, ma allo stesso tempo estremamente gratificante, perché i risultati del lavoro svolto sono già evidenti. Sono orgogliosa perché oggi non presentiamo soltanto un evento sportivo, ma un nuovo modo di vivere, raccontare e promuovere Anzio e tutte le sue qualità”. Corrado ha sottolineato un aspetto: ”Dal momento dell’ufficializzazione abbiamo ricevuto il sostegno dell’intera comunità. Istituzioni, imprese, associazioni e cittadini hanno scelto di fare rete per il bene della città. Il Beach Soccer rappresenta concretamente molti dei valori nei quali crediamo: sport, turismo, attenzione ai giovani e alle donne, crescita, educazione, inclusione e promozione di corretti stili di vita. La presenza dei media nazionali ci consentirà inoltre di raccontare la storia, le bellezze e l’identità di Anzio, offrendo una vetrina di grande rilevanza anche alle attività produttive del territorio e generando una positiva ricaduta economica. Ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Beach Soccer e la Roma BS per la disponibilità e la collaborazione, insieme alle associazioni di categoria, ai partner commerciali e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Per undici giorni la Beach Arena sarà il cuore pulsante della nostra comunità. Per questo possiamo dire che, ancora prima dell’inizio delle competizioni, Anzio ha già vinto”.

Il District Manager Centro Nord Ovest di Q8, Francesco Cappelli, ha ribadito il valore della partnership con il Beach Soccer, sottolineando la sintonia tra il brand e una disciplina capace di coniugare spettacolo, dinamismo e vicinanza al territorio: “Attraverso il Beach Soccer Q8 è presente nelle comunità in un contesto coinvolgente e spettacolare. Parliamo di uno sport acrobatico, dinamico e disputato in location di grande fascino, caratteristiche alle quali siamo particolarmente orgogliosi di associare il nostro brand. Nel corso della stagione abbiamo accompagnato il carattere itinerante del circuito con iniziative pensate per rafforzare il rapporto con le persone e lasciare un segno concreto nei territori che ci hanno ospitato. In questa direzione si inserisce la campagna “Play for Change”, attraverso la quale abbiamo recuperato e riqualificato campi di calcio abbandonati, restituendoli gratuitamente alla collettività”. Cappelli ha ribadito che la partnership va oltre l’aspetto meramente economico:” La condivisione, l’inclusione e la capacità del beach soccer di generare valore sociale sono principi nei quali Q8 crede profondamente. La nostra scelta non è dettata esclusivamente da logiche commerciali: crediamo realmente in questo progetto, perché il Beach Soccer è uno sport autentico, spettacolare e vicino alle persone”.

Il Coordinatore del Dipartimento BS della Lega Nazionale Dilettanti, Roberto Desini, ha concluso la conferenza stampa soffermandosi sul valore della scelta di Anzio, sulla qualità dell’organizzazione e sui contenuti sportivi e sociali della tappa. “Ringrazio l’Amministrazione per l’accoglienza in una sala consiliare così ricca di storia. Qualche mese fa, insieme al segretario del Dipartimento, siamo stati invitati dalla Roma BS e dall’Assessore Valentina Corrado a conoscere il progetto. Nonostante nel Lazio fosse già prevista un’altra tappa e avessimo ricevuto altre sette candidature, abbiamo accettato l’invito e siamo stati immediatamente coinvolti dal loro entusiasmo, dalla determinazione e dalla qualità delle persone incontrate. Mai scelta fu più felice e mi auguro che questa esperienza rappresenti l’inizio di un rapporto duraturo. Quella di Anzio sarà una tappa ricca di contenuti e di motivi di interesse. Ci sono ancora numerosi verdetti da emettere, le partite si preannunciano spettacolari e sono certo che il pubblico rimarrà soddisfatto. Portiamo in questa città il meglio del Beach Soccer italiano, in un momento decisivo della stagione”. Desini ha ricordato il valore delle connessioni:”Abbiamo trovato un’Amministrazione lungimirante, dinamica e perfettamente in sintonia con lo spirito della nostra disciplina. Il Beach Soccer è uno sport che unisce e che riesce a mettere intorno allo stesso progetto istituzioni, società, imprese, associazioni e partner. Il tessuto imprenditoriale e l’associazionismo locale rappresentano un valore aggiunto, così come il supporto di Q8, con cui condividiamo una visione che va ben oltre il semplice rapporto commerciale. La presenza costante dei suoi manager alle tappe dimostra un interesse autentico e una reale vicinanza a questo sport. Grande attenzione sarà riservata anche ai temi della prevenzione e della salute. Il 23 luglio, in occasione del Campionato femminile, sarà presente la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il programma nazionale itinerante dedicato alla prevenzione dei tumori del seno e alla promozione della salute femminile. È un’iniziativa di grande valore, che arricchisce ulteriormente una manifestazione capace di coniugare sport, spettacolo, inclusione e responsabilità sociale”.

Dal 16 al 26 Luglio alla Beach Arena di Anzio (Rm), al Lido Tirrena sulla Riviera Zanardelli, saranno protagonisti ben 37 club, tutte le società della Serie A Q8 e del Campionato femminile. Dieci sodalizi della Poule Scudetto, altrettanti della Poule Promozione, sei del Campionato femminile che toccherà il suo apice con la Supercoppa, cinque club Under 20 impegnati nei Play Off e sei della Serie B. Sarà la tappa decisiva per assegnare i posti per la Final Eight Q8, la promozione in Serie A, la Final Four femminile e due slot al prossimo Campionato Under 20.

In programma in tutto ben 61 partite.

POULE PROMOZIONE: il 17 e 18 Luglio dalle 16 alle 21.00 (inizio dell’ultima partita) si giocano le gare della 7^ e 8^ giornata della Poule Promozione che si concluderà domenica 19 Luglio con le partite della 9^ e ultima giornata in programma alle 10.30, 11.15, dalle 16.00 a seguire fino alle 19.30 (inizio ultima gara).

PLAY OFF UNDER 20: il 16 Luglio alle 18 e 19, il 17, 18 e 20 Luglio alle 10.30 e 11.30, il 19 Luglio alle 15 e 17.15.

POULE SCUDETTO: Le ultime due giornate della Poule Scudetto andranno in scena venerdì 24 Luglio, dalle 16.00 alle 21 (inizio dell’ultima partita) e sabato 25 Luglio alle 11.30, a seguire dalle 15.30 alle 18.15 (inizio dell’ultima sfida).

CAMPIONATO FEMMINILE: il 21, 22 e 23 Luglio alle 17, 18 e 19 si giocano le prime tre giornate della 15^ edizione del Campionato femminile. Le tre partite della 4^ giornata sono in programma il 24 Luglio alle 10, 11 e 15. Due gare della 5^ e ultima giornata si giocano sabato 25 Luglio alle 10 e 14.30.

SUPERCOPPA FEMMINILE: Sempre sabato 25 Luglio alle 21.00 si disputa la Supercoppa tra Cagliari e Lady Terracina.

La tappa si conclude la mattina di domenica 26 Luglio a partire dalle 11.00 con un recupero del Campionato femminile e la finale Nazionale della Serie B.

Tutte le informazioni, il programma gare e le notizie sulla tappa sono disponibili sul sito web ufficiale lnd.it/serieabeachsoccer.

Una tappa live: il racconto passa da YouTube LND a Skysport

Un campionato e quindi una tappa con una copertura mediatica estesa, moderna e coerente con le nuove dinamiche di consumo dello sport live. 14 gare della Serie A Q8, la Supercoppa e 7 del Campionato femminile saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della Lega Nazionale Dilettanti. Il riassunto della tappa sarà disponibile on demand su SkySport.

Radio Q8, social media e canali digitali LND: il Beach Soccer Tour 2026 diventa un’esperienza sempre più immersiva

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del Beach Soccer Tour 2026 contribuirà anche Radio Q8, presenza ufficiale del circuito all’interno delle tappe, con musica, animazione, contenuti dedicati e passaggi radiofonici interamente riservati al racconto del campionato.

L’universo digitale del Beach Soccer LND vivrà inoltre quotidianamente attraverso i canali social ufficiali, con aggiornamenti, highlights, backstage e contenuti esclusivi pubblicati sul profilo Instagram @serieabeachsoccer e sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it.

Serie A Q8 2026, un tour nazionale tra piazze storiche, debutti assoluti e ritorni iconici

Il Campionato ha preso il via lo scorso 30 Maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della LND, dove sono andate in scena Poule Scudetto e Supercoppa. La stagione è approdata su un palcoscenico storico della disciplina come Terracina (Under 20 dal 10 al 14 Giugno e Coppa Italia dal 17 al 21 Giugno) ed proseguita in un’altra location iconica come Lignano Sabbiadoro (25/28 Giugno, Poule Promozione e Coppa Italia femminile). Importante il ritorno a Praia a Mare (3/12 Luglio entrambe le Poule e la Coppa Italia U20), nuovamente sede del Beach Soccer ufficiale dopo l’ultima esperienza del 2007. Tanta attesa per l’esordio assoluto di Anzio nel circuito della Serie A Q8 (17/26 Luglio entrambe le Poule maschili, la Supercoppa e il Campionato femminile oltre la Serie B e i Play Off U20). Le Finali Scudetto si disputeranno a Scoglitti, in Sicilia, dal 4 al 9 agosto 2026.

Beach Soccer LND, un modello in evoluzione tra riforme, innovazione e crescita competitiva

Con le ultime riforme e innovazioni introdotte il Beach Soccer LND è in continua evoluzione e miglioramento. Dal 2019 la divisione della Serie A Q8 in due Poule, Scudetto e Promozione, ha alzato il livello delle competizioni. L’introduzione dell’Under 20 nel 2021 ha assicurato un futuro importante alla disciplina. L’assegnazione di nove titoli a stagione ha arricchito il valore mediatico. I Play Off Promozione (dal 2022) hanno aumentato la partecipazione. La continuità del Campionato femminile, giunto alla 15^ edizione, il primo in Europa, ha allargato il coinvolgimento. La Serie B ha coinvolto le Regioni.

Beach Soccer, LND ancora insieme a Komen Italia per la tutela della salute delle donne

Nell'ambito della tappa del Campionato Italiano di Beach Soccer, in programma ad Anzio dal 17 al 25 luglio, il 23 luglio sarà presente la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il programma nazionale itinerante dedicato alla prevenzione dei tumori del seno e alla promozione della salute femminile.

Komen Italia è un'organizzazione di volontariato che da oltre vent'anni opera su tutto il territorio nazionale per diffondere la cultura della prevenzione, sostenere la ricerca e favorire l'accesso ai percorsi di diagnosi precoce.

Nel corso della giornata saranno effettuati 50 screening gratuiti, tra mammografie ed ecografie, rivolti alle donne non inserite nei programmi di screening regionali.

L'iniziativa assume un significato particolare perché si svolge durante le giornate dedicate al Campionato Italiano Femminile di Beach Soccer, contribuendo a promuovere, attraverso lo sport, un messaggio di prevenzione e attenzione alla salute delle donne.