Su il sipario sui Giochi Universitari di Salerno
Oggi, in Piazza della Libertà, la Cerimonia di Apertura dell’ottava edizione dei Giochi Europei Universitari, organizzati dall’Università degli Studi di Salerno. Futsal e pallavolo apriranno le competizioni.
SALERNO - Oggi, in Piazza della Libertà, la Cerimonia di Apertura dell’ottava edizione dei Giochi Europei Universitari, organizzati dall’Università degli Studi di Salerno. Futsal e pallavolo apriranno i Giochi. Oggi prenderà già il via il torneo di calcio a cinque. Nell’ultima edizione degli EUG, disputata a Debrecen nel 2024, il titolo maschile è stato conquistato dall’Università di Siviglia, mentre nel torneo femminile a imporsi è stata l’Università di Nantes. Saranno 20 le squadre maschili partecipanti e 16 quelle femminili. «Ci aspettiamo - sottolinea Nando Mainenti, technical delegate del Cus Salerno per il calcio e il calcio a cinque - una competizione di altissimo livello, con squadre tecnicamente molto attrezzate. Arriveranno formazioni di grande tradizione come quelle provenienti da Spagna e Portogallo, nazioni da sempre protagoniste in questa disciplina, ma bisognerà prestare attenzione anche alle università del Nord Europa». Le gare di futsal si disputeranno a Salerno, tra PalaPalumbo e PalaCapriglia, ad Avellino, al PalaDelMauro, ed al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. Il torneo di calcio, invece, prenderà il via nella seconda settimana dei giochi: primo incontro il 26 luglio e gare finali il primo agosto. A Debrecen 2024 a conquistare il titolo furono l’Università di Würzburg nel torneo maschile e l’Università di Bordeaux in quello femminile. E nel calcio femminile l’Università di Salerno si propone come possibile outsider. Del gruppo fa parte il capitano della Salernitana femminile, Antonella Apicella, studentessa di Scienze Motorie. Numeri record per questa ottava edizione dei Giochi Europei Universitari, che si svolgono per la prima volta in Italia: 4000 partecipanti tra atleti e dirigenti, 161 università presenti in rappresentanza di 31 Paesi europei.
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