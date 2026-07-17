«Giochi Universitari: dall'Università di Salerno un messaggio di pace»
Il Rettore Virgilio D'Antonio anticipa il messaggio della kermesse salernitana: «Lo sport ha la capacità di unire le persone. L'esempio dei nostri giovani capaci di superare ogni diversità e differenza». Domani sera apertura ufficiale: appuntamento in Piazza della Libertà fissato per le 20,30. Intanto sono iniziati i tornei di Futsal e Volley. Molto combattuto, nella competizione maschile, il match di calcio a cinque tra due Università di Tecnologia: quella polacca di Gdansk e quella olandese di Eindhoven. È finita 4-4. Domani, nel torneo femminile, toccherà alle atlete dell’Università di Salerno che alle 11,30, al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, affronteranno le kosovare dell’Università di Pristina.
SALERNO - Domani sera alle 20,30 si aprirà con la Cerimonia inaugurale, prevista in Piazza della Libertà, l’ottava edizione dei Giochi Europei Universitari, per la prima volta in Italia e quest’anno organizzati dall’Università di Salerno in sinergia con il CUS Salerno e l’ADISURC ed il supporto di FederCusi e della Regione Campania. Circa 4000 gli atleti e le atlete partecipanti, provenienti da 171 università europee, oltre agli staff, agli arbitri, ai commissari di campo ed al corposo contingente dell’EUSA. «Vogliamo trasmettere – afferma alla vigilia il Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio - un messaggio chiaro e forte: di pace, di dialogo e di fiducia nelle nuove generazioni. Lo sport ha una capacità unica: quella di unire le persone, spesso più di qualsiasi altro contesto. Riesce ad arrivare là dove i percorsi naturali delle nostre società a volte non riescono, creando ponti, relazioni e legami di amicizia che superano ogni differenza. È proprio questo il valore più grande dello sport: costruire comunità, favorire l’incontro e ricordarci che, attraverso il gioco e la condivisione, è possibile guardare al futuro con maggiore fiducia». Intanto sono iniziati i tornei di Futsal e Volley. Molto combattuto, nella competizione maschile, il match di calcio a cinque tra due Università di Tecnologia: quella polacca di Gdansk e quella olandese di Eindhoven. È finita 4-4. Domani, nel torneo femminile, toccherà alle atlete dell’Università di Salerno che alle 11,30, al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, affronteranno le kosovare dell’Università di Pristina. Nella pallavolo maschile, invece, il sestetto dell’ateneo salernitano è stato battuto 3-1 dai lituani della Vilnius Gediminas Technical University.
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