«Giochi Universitari: dall'Università di Salerno un messaggio di pace»

Il Rettore Virgilio D'Antonio anticipa il messaggio della kermesse salernitana: «Lo sport ha la capacità di unire le persone. L'esempio dei nostri giovani capaci di superare ogni diversità e differenza». Domani sera apertura ufficiale: appuntamento in Piazza della Libertà fissato per le 20,30. Intanto sono iniziati i tornei di Futsal e Volley. Molto combattuto, nella competizione maschile, il match di calcio a cinque tra due Università di Tecnologia: quella polacca di Gdansk e quella olandese di Eindhoven. È finita 4-4. Domani, nel torneo femminile, toccherà alle atlete dell’Università di Salerno che alle 11,30, al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, affronteranno le kosovare dell’Università di Pristina.