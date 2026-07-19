Pattinaggio Inline Freestyle, lo spettacolo è a Roma
Sulla scia del grande successo della recente Hero Battle Cup, andata in scena la scorsa settimana alla stazione di Milano, weekend di grande pattinaggio a Roma con i Campionati italiani di Inline Freestyle. Il grande spettacolo del pattinaggio su rotelle è tornato a Piazza dei Cinquecento, di fronte la stazione Termini, in continuità con il progetto condiviso con Grandi Stazioni Retail di portare lo show delle discipline rotellistiche più urban nelle principali piazze delle stazioni ferroviarie del paese.
Dal 9 al 19 luglio Piazza dei Cinquecento, completamente rinnovata da grandi lavori di riqualificazione urbana, è il palcoscenico della massima competizione italiana, dedicata all’Inline Freestyle. Oltre 600 gli atleti partecipanti, provenienti da tutta Italia.
Nel cuore della Capitale in scena tutte le specialità della disciplina: Speed Slalom, Classic Freestyle Slalom, Classic Freestyle Slalom Coppia, Roller Cross, Battle, High Jump, Free Jump e Slide. Un evento che conferma la costante crescita del movimento italiano, con il freestyle sempre più sport urban.
La manifestazione è organizzata, sotto l’egida di Skate Italia - Federazione Sport Rotellistici, dalla ASD Universe Skating con il sostegno e il patrocinio dell’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale e della Regione Lazio, mentre Grandi Stazioni Retail sarà il Main partner dell’evento.