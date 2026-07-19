Pattinaggio Inline Freestyle, lo spettacolo è a Roma

Dal 9 al 19 luglio Piazza dei Cinquecento, completamente rinnovata da grandi lavori di riqualificazione urbana, è il palcoscenico della massima competizione italiana, dedicata all’Inline Freestyle. Oltre 600 gli atleti partecipanti, provenienti da tutta Italia.

Nel cuore della Capitale in scena tutte le specialità della disciplina: Speed Slalom, Classic Freestyle Slalom, Classic Freestyle Slalom Coppia, Roller Cross, Battle, High Jump, Free Jump e Slide. Un evento che conferma la costante crescita del movimento italiano, con il freestyle sempre più sport urban.

La manifestazione è organizzata, sotto l’egida di Skate Italia - Federazione Sport Rotellistici, dalla ASD Universe Skating con il sostegno e il patrocinio dell’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale e della Regione Lazio, mentre Grandi Stazioni Retail sarà il Main partner dell’evento.