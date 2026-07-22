Gli atleti che smettono tra sollievo e sofferenze: un nuovo progetto li accompagna nel mondo del lavoro

Valentina Marchei: "Vorrei che la commissione atleti fosse sempre più un riferimento"

Alla prima edizione hanno partecipato 25 atleti, attualmente impegnati in fasi diverse della loro carriera, ma accumunati dalla voglia di ragionare su un futuro che integri competenze acquisite nell’ambiente sportivo ad una migliore consapevolezza del proprio valore nel mondo del lavoro. Gli atleti hanno seguito un percorso articolato in 6 settimane di formazione inclusi coaching, training e momenti di confronto con professionisti, mentor e aziende. Ideato da Samsung Electronics Italia, Randstad Italia e Salesforce e realizzato in collaborazione con le Commissioni Atleti della Fondazione Milano Cortina 2026, del CONI e del CIP, ha visto tra le protagoniste Valentina Marchei, reduce proprio dalla meravigliosa esperienza olimpica in Italia: "Milano Cortina - racconta la presidente della Commissione Atleti del Coni - è stata molto più di un lavoro. È stato un percorso di quasi sei anni fatto di relazioni, sfide e responsabilità, che mi ha permesso di crescere ogni giorno. La soddisfazione più grande non è stata vedere i Giochi prendere vita, ma sapere di aver contribuito a costruire qualcosa che continuerà ad avere un impatto anche in futuro, non solo nel mondo dello sport". Quanto è difficile pensare al “dopo”? Marchei è onesta: "Se mi avessero fatto questa domanda quando ero atleta, probabilmente avrei risposto che non volevo nemmeno pensarci. È una reazione comune: si è talmente concentrati sulla performance che il futuro sembra lontanissimo. Oggi, anche grazie all’esperienza maturata e al confronto con tanti altri atleti, penso invece che parlare del “dopo” sia un atto di responsabilità verso sé stessi. Non significa togliere spazio ai sogni sportivi, ma costruire nuove opportunità quando quella straordinaria esperienza si concluderà". Smettere di fare sport a livello agonistico è paragonabile a una sorta di lutto e Valentina Marchei non lo nega: "Per molti atleti sì. Si chiude una parte della propria vita che difficilmente tornerà. Si perdono abitudini, obiettivi, una routine e spesso anche una parte della propria identità, ma ogni fine porta con sé anche un’opportunità. Non bisogna dimenticare che tutto ciò che lo sport ci ha insegnato resta con noi: disciplina, capacità di affrontare le difficoltà, gestione della pressione, lavoro di squadra. Il punto non è smettere di essere atleti, ma imparare a mettere quelle qualità al servizio di nuovi percorsi. Nel mio caso - aggiunge - dopo aver vissuto lo sport da atleta e aver avuto il privilegio di contribuire all’organizzazione di Milano Cortina 2026, oggi sento che il modo migliore per continuare a mettere la mia esperienza al servizio del movimento sportivo è il lavoro che sto portando avanti come Presidente della Commissione Nazionale Atleti del Coni. Mi piacerebbe che la Commissione fosse sempre più un punto di riferimento per gli atleti: un luogo capace di ascoltarli, rappresentarne le esigenze e trasformarle in progetti concreti. Continueremo a lavorare su temi come la dual career, la formazione e la transizione al termine della carriera sportiva, costruendo sempre più sinergie con le Federazioni, le istituzioni e il mondo delle imprese. Credo che il valore dello sport non si esaurisca con la fine della carriera agonistica, ma possa continuare a generare opportunità per tutta la vita". In questo senso il progetto Now To Next è perfetto: "La cosa che mi porto a casa è la fiducia reciproca. Gli atleti hanno avuto il coraggio di mettersi nuovamente in gioco: alcuni ancora in attività, altri appena ritirati e altri ancora che avevano conclusto la carriera da tempo ma avevano scelto di ricominciare. Allo stesso tempo, Samsung, insieme a Randstad e Salesforce, ha avuto la lungimiranza di investire in questo progetto, riconoscendo che le competenze sviluppate nello sport di alto livello rappresentano un vero asset anche per il mondo del lavoro. Non è stato un semplice sostegno a un’iniziativa, ma un investimento concreto nelle persone. È proprio questo incontro tra chi è disposto a rimettersi in gioco e chi sceglie di credere nel loro valore il risultato di cui vado più orgogliosa".

Anastasia Buda: "Nello sport e nelle aziende non si è mai soli"

Orgoglio è il sentimento che traspare anche dalle parole di Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia: "Abbiamo avuto un ruolo centrale nel portare il nostro know-how sui temi delle competenze del futuro, offrendo un percorso che integra formazione, coaching e confronto con le aziende. In particolare, il programma ha approfondito ambiti come Intelligenza Artificiale Generativa, prompt design e innovazione human-centric, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro e rendere gli atleti protagonisti consapevoli del proprio percorso. Abbiamo deciso di far parte di questo percorso perché lo sport è parte del nostro DNA. Siamo da decenni partner delle Olimpiadi. Le Olimpiadi prima di essere sport e competizione, incarnano i valori dell’inclusione, del rispetto e dell’apertura all’altro. Sarebbe riduttivo utilizzare il termine sponsorizzazione o partnership. Per Samsung le Olimpiadi e lo sport sono una “Legacy”, un impegno a lungo termine. Era doveroso affiancare gli atleti insegnando loro il nostro primo talento: fare innovazione". Qual è la difficoltà più grande che può trovare un atleta quando viene inserito nel mondo del lavoro? "A mio parere gli atleti non partono svantaggiati nell’ingresso nel mondo del lavoro. Al contrario, ci arrivano con una marcia in più. Ci arrivano con alle spalle una “scuola” fatta di impegno, di spirito di sacrificio, consci di quanto possa essere difficile superare la sconfitta e di quanto appagante sia il successo, se conquistato con dedizione e lealtà. La loro esperienza è un valore aggiunto potente, che nessuna università può insegnare. Più che di difficoltà, parlerei di sfida: è indubbiamente una sfida entrare in un ecosistema, quello aziendale, molto lontano da quello dei campi sportivi. La prima “ricetta” è arrivarci con curiosità, con orecchie tese all’ascolto, con occhi capaci di osservare per poi comprendere le nuove dinamiche che incontreranno in questo nuovo viaggio, ma prima di tutto è fondamentale affrontare questo viaggio con entusiasmo e umiltà". Una degli aspetti più complicati può essere quello di conciliare il lavoro in team per un atleta che ha sempre fatto sport individuali: "Lo sport individuale non esiste - spiega Anastasia Buda -. I nostri grandi campioni, dal tennis in poi, ce lo ricordano ogni giorno. Non esiste vittoria senza un team di lavoro alle spalle. Ogni componente di questa squadra è fondamentale per il successo di colui che poi entra in campo. Quando entriamo nelle scuole ricordo sempre ai giovani che la traduzione di team non è gruppo, bensì squadra. Nelle aziende come nello sport i solisti non vanno lontano". Ed è proprio questo a fare la differenza.