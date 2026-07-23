SALERNO - Zamojski Academy (Polonia) e Università di Zagabria (Croazia) in testa nel medagliere dei Giochi Europei Universitari in corso a Salerno. Sei medaglie a testa per i due atenei. L’Italia non ha ancora vinto alcuna medaglia. Ieri si sono conclusi i tornei di Padel, Beach Handball e Tennis Tavolo. Nel Padel, Spagna dominatrice. Le quattro finaliste dei tornei maschile e femminile erano, infatti, tutte iberiche. Nel torneo maschile l’Università di Valencia ha battuto 2-0 l’Università di Barcellona con un netto 6-4/6-3. La medaglia di bronzo è andata ai francesi dell’Università di Bordeaux, che hanno regolato con un doppio 6-2 i norvegesi della Western University of Applied Sciences. Per quanto riguarda il torneo femminile l’Università Pablo De Olavide ha battuto 6-4/6-3 l’Università di Barcellona. Medaglia di bronzo per l’Università di Valencia, che ha battuto 2-0 l’Università di Porto. L’Università di Salerno si è piazzata al dodicesimo posto. Atto conclusivo anche per il torneo di Beach Handball nel Campus di Baronissi. Tra gli uomini, nel derby magiaro tra la Budapest University of Technology and Economics e la Hungarian University of Sports Science, ad avere la meglio sono stati i primi. Da segnalare il quarto posto della squadra dell’Università di Salerno, sconfitta nella finale di consolazione da Zagabria. Tra le donne, medaglia d’oro alla Karoli Gaspar University (Ungheria), che in finale ha superato l’Università di Zagabria. Per quanto riguarda il Tennis Tavolo, nel torneo individuale maschile i polacchi della Zamojski Academy hanno piazzato tre atleti sul podio. Il titolo è andato a Szymon Kolasa. Nell’individuale femminile, oro per Dora Cosic dell’Università di Zagabria.

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