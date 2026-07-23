Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Zamojski Academy (Polonia) e Università di Zagabria (Croazia) in testa nel medagliere dei Giochi Europei Universitari in corso a Salerno

Zamojski Academy (Polonia) e Università di Zagabria (Croazia) in testa nel medagliere dei Giochi Europei Universitari in corso a Salerno

Sei medaglie a testa per i due atenei. L’Italia ancora a secco. Ieri si sono conclusi i tornei di Padel, Beach Handball e Tennis Tavolo. Nel Padel, Spagna dominatrice: le quattro finaliste dei tornei maschile e femminile erano tutte iberiche.
di Franco Esposito
2 min
SALERNO - Zamojski Academy (Polonia) e Università di Zagabria (Croazia) in testa nel medagliere dei Giochi Europei Universitari in corso a Salerno. Sei medaglie a testa per i due atenei. L’Italia non ha ancora vinto alcuna medaglia. Ieri si sono conclusi i tornei di Padel, Beach Handball e Tennis Tavolo. Nel Padel, Spagna dominatrice. Le quattro finaliste dei tornei maschile e femminile erano, infatti, tutte iberiche. Nel torneo maschile l’Università di Valencia ha battuto 2-0 l’Università di Barcellona con un netto 6-4/6-3. La medaglia di bronzo è andata ai francesi dell’Università di Bordeaux, che hanno regolato con un doppio 6-2 i norvegesi della Western University of Applied Sciences. Per quanto riguarda il torneo femminile l’Università Pablo De Olavide ha battuto 6-4/6-3 l’Università di Barcellona. Medaglia di bronzo per l’Università di Valencia, che ha battuto 2-0 l’Università di Porto. L’Università di Salerno si è piazzata al dodicesimo posto. Atto conclusivo anche per il torneo di Beach Handball nel Campus di Baronissi. Tra gli uomini, nel derby magiaro tra la Budapest University of Technology and Economics e la Hungarian University of Sports Science, ad avere la meglio sono stati i primi. Da segnalare il quarto posto della squadra dell’Università di Salerno, sconfitta nella finale di consolazione da Zagabria. Tra le donne, medaglia d’oro alla Karoli Gaspar University (Ungheria), che in finale ha superato l’Università di Zagabria. Per quanto riguarda il Tennis Tavolo, nel torneo individuale maschile i polacchi della Zamojski Academy hanno piazzato tre atleti sul podio. Il titolo è andato a Szymon Kolasa. Nell’individuale femminile, oro per Dora Cosic dell’Università di Zagabria.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS