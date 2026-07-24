De Gennaro sul podio ai Mondiali: bronzo nel K1 a Oklahoma City
Giovanni De Gennaro continua a essere protagonista della canoa slalom mondiale. Il campione olimpico di Parigi 2024 ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile ai Mondiali di Oklahoma City, regalando all'Italia il primo podio della rassegna iridata in corso negli Stati Uniti. Un risultato dal valore speciale, perché ottenuto proprio sull'OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare olimpiche di Los Angeles 2028.
De Gennaro sul podio nel canale olimpico del 2028
L'azzurro ha disputato una prova solida e senza errori significativi, fermando il cronometro in 85.27. Una prestazione che gli è valsa il terzo posto e una medaglia che conferma la sua continuità ai massimi livelli dopo il trionfo olimpico di Parigi. Davanti a lui soltanto il polacco Michal Pasiut, secondo in 84.34, e il ceco Jakub Krejci, che ha conquistato il titolo mondiale con il miglior tempo di 83.65. Il bronzo conquistato a Oklahoma City va oltre il semplice piazzamento sul podio. Gareggiare e brillare sul tracciato che ospiterà le Olimpiadi del 2028 rappresenta infatti un importante banco di prova in vista della difesa del titolo conquistato a Parigi.