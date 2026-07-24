De Gennaro sul podio ai Mondiali: bronzo nel K1 a Oklahoma City

De Gennaro sul podio nel canale olimpico del 2028

L'azzurro ha disputato una prova solida e senza errori significativi, fermando il cronometro in 85.27. Una prestazione che gli è valsa il terzo posto e una medaglia che conferma la sua continuità ai massimi livelli dopo il trionfo olimpico di Parigi. Davanti a lui soltanto il polacco Michal Pasiut, secondo in 84.34, e il ceco Jakub Krejci, che ha conquistato il titolo mondiale con il miglior tempo di 83.65. Il bronzo conquistato a Oklahoma City va oltre il semplice piazzamento sul podio. Gareggiare e brillare sul tracciato che ospiterà le Olimpiadi del 2028 rappresenta infatti un importante banco di prova in vista della difesa del titolo conquistato a Parigi.