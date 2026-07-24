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Giochi Europei Universitari a Salerno: primo oro per l'Italia grazie a Bologna

Giochi Europei Universitari a Salerno: primo oro per l'Italia grazie a Bologna

In un medagliere dominato da Polonia, Ungheria, Spagna, Croazia e Francia, arriva finalmente il primo trionfo a Salerno. L’ha conquistato l’Università di Bologna nel torneo di pallavolo femminile, battendo in finale 3-1 le lituane della Vytautas Magnus University
di Franco Esposito
2 min
SALERNO - In un medagliere dominato da Polonia, Ungheria, Spagna, Croazia e Francia, arriva finalmente il primo oro per l’Italia ai Giochi Europei Universitari in corso di svolgimento a Salerno. L’ha conquistato l’Università di Bologna nel torneo di pallavolo femminile, battendo in finale 3-1 le lituane della Vytautas Magnus University. Gara combattuta, con i primi due parziali vinti dalle italiane 25-15/25-12. Poi il sestetto avversario ha provato a reagire vincendo il terzo 25-22. Nel quarto, però, l’Università di Bologna ha ripristinato la sua superiorità, vincendo 25-19. Quindici punti per Alice Trampus, 11 per Sofia Migliorni e 10 a testa per Sofia Ceroni e Sara Fontemaggi. Nel complesso il torneo di pallavolo ha rispettato le attese sia per quanto riguarda il livello tecnico sia per la partecipazione di pubblico, che ha gremito il PalUnisa. Nella finale maschile l’Università di Montpellier ha conquistato il gradino più alto del podio superando l’Università di Rostock con il punteggio finale di 3-1. Partenza determinata per i transalpini, autori di un perentorio break iniziale di due set a zero. Vana la reazione della compagine tedesca: nonostante la vittoria nel terzo parziale, che sembrava poter riaprire i giochi, Rostock ha ceduto nel quarto e decisivo set, permettendo così a Montpellier di chiudere il match e conquistare la meritatissima medaglia d’oro. Per l’Università di Salerno, quindicesimo posto nel torneo femminile (3-0 nella finalina contro l’Università di Oslo) e sedicesimo in quello maschile. Oggi si conclude il torneo di Futsal. L’Azerbaijan Sport Academy ed i croati dell’Università di Spalato si contenderanno l’oro nella competizione maschile, le portoghesi dell’Università di Aveiro e le croate dell’Università di Zagabria si confronteranno per la vittoria nel torneo femminile.

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