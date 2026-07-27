Premio Eccellenza Euro Mediterraneo 2026: Roma ospita l’“Oscar del Mediterraneo”

La manifestazione, che ha il patrocinio di USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e Apis Europe - si svolgerà nel mese di ottobre 2026 a Roma e vedrà la partecipazione di illustri personalità provenienti da numerosi Paesi dell’area euro-mediterranea. Giornalisti, diplomatici, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo accademico, della cultura e dello sport si ritroveranno nella Città Eterna per celebrare i valori della pace, del dialogo, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli.

Giunto alla sua quarta edizione, il Premio ha consolidato negli anni il proprio prestigio internazionale, premiando personalità che si sono distinte per il contributo offerto alla libertà di informazione, alla promozione della cultura, allo sviluppo delle relazioni internazionali e alla crescita del dialogo tra le diverse realtà del Mediterraneo.

Tra le personalità del mondo dello sport insignite del riconoscimento nelle precedenti edizioni figurano nomi di assoluto prestigio internazionale come Dino Zoff, Javier Zanetti, José Mourinho, Luís Figo, Marco Tardelli, Gianfranco Zola, Nicola Pietrangeli, Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu, Vincenzo Montella, Daniele Santarelli e il giovane talento della Juventus e della Nazionale turca Kenan Yıldız. Un elenco che testimonia il prestigio e la credibilità raggiunti dal Premio nel panorama internazionale.

L’edizione 2026 vedrà inoltre la partecipazione di autorevoli delegazioni provenienti da numerosi Paesi del Mediterraneo e dell’Europa, tra cui Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Malta, Turchia, Spagna, Montenegro e altre nazioni. Anche quest’anno è prevista la presenza di ambasciatori, rappresentanti diplomatici, autorità istituzionali e personalità del mondo economico, culturale e sportivo, confermando il carattere internazionale della manifestazione.

L’obiettivo del Premio Eccellenza Euro Mediterraneo è valorizzare donne e uomini che, attraverso il proprio impegno professionale e umano, contribuiscono alla diffusione dei valori della libertà, del dialogo interculturale, della cooperazione internazionale, del rispetto dei diritti fondamentali e della costruzione di un Mediterraneo sempre più unito e orientato alla pace.

Il Premio Eccellenza Euro Mediterraneo è stato ideato e fondato dal noto giornalista internazionale Dündar Kesaplı, Presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, da anni impegnato nella promozione del dialogo euro-mediterraneo attraverso il giornalismo, la cultura, lo sport e la diplomazia. Grazie alla sua visione e al suo costante impegno, il Premio è diventato un punto di riferimento internazionale e una prestigiosa piattaforma di incontro tra istituzioni, media, cultura, sport e società civile.

L’edizione 2026 si annuncia come una delle più importanti e partecipate di sempre, confermando Roma come capitale del dialogo euro-mediterraneo e luogo simbolo dell’incontro tra culture, popoli e istituzioni.