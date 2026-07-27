Giochi Europei Universitari, Croazia, Polonia e Spagna in testa al medagliere

All'ottava edizione della rassegna in corso a Salerno l’Università di Zagabria sta dominando con 9 medaglie fin qui conquistate. Seguono la Zamojski Academy con 6 medaglie e l’Università di Valencia con 3. A tenere alto il tricolore italiano ci sta pensando l’Università di Bologna, che ha vinto fin qui 2 medaglie d’oro, la seconda ottenuta nel torneo di basket maschile con la vittoria per 91-87 contro l’Università di Zagabria.