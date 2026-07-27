Giochi Europei Universitari, Croazia, Polonia e Spagna in testa al medagliere
All'ottava edizione della rassegna in corso a Salerno l’Università di Zagabria sta dominando con 9 medaglie fin qui conquistate. Seguono la Zamojski Academy con 6 medaglie e l’Università di Valencia con 3. A tenere alto il tricolore italiano ci sta pensando l’Università di Bologna, che ha vinto fin qui 2 medaglie d’oro, la seconda ottenuta nel torneo di basket maschile con la vittoria per 91-87 contro l’Università di Zagabria.
SALERNO - Croazia, Polonia e Spagna sono in testa al medagliere dell’ottava edizione dei Giochi Europei Universitari in corso a Salerno. L’Università di Zagabria sta dominando con 9 medaglie fin qui conquistate. Seguono la Zamojski Academy con 6 medaglie e l’Università di Valencia con 3. A tenere alto il tricolore italiano ci sta pensando l’Università di Bologna, che ha vinto fin qui 2 medaglie d’oro, la seconda ottenuta nel torneo di basket maschile con la vittoria per 91-87 contro l’Università di Zagabria. Intanto, è cominciata la seconda settimana dei Giochi Europei Universitari 2026, con l’inizio dei tornei di badminton, pallamano e tennis. Ieri ha preso il via anche il torneo di calcio. Dopo aver battuto l’Università di Cipro (1-0 con gol di De Angelis), questa mattina la squadra dell’Università di Salerno è stata travolta dai francesi dell’Università di Rouen, che si sono imposti 5-0. Buona la partenza delle calciatrici salernitane. Sempre questa mattina la squadra dell’Ateneo salernitano ha, infatti, superato 3-1 l’Eindhoven University of Technology. Nel torneo di tennis maschile la formazione dell’Università di Zagabria ha battuto 3-0 quella salernitana. Nel primo singolare, Filip Maric ha lasciato solo due game a Vincenzo Trucillo (6-1/6-1), mentre nel secondo il risultato a favore di Nikola Basic, opposto a Simone Sabatino, è stato ancora più netto (6-1/6-0). Nel doppio, Matija Bulovic e Dorian Skreb si sono imposti 6-3/6-3 sulla coppia composta da Mirko Bovi e Simone Sabatino. Ha preso il via anche il torneo di pallamano maschile e femminile. L’Università di Salerno esordirà domani al PalaPalumbo alle 19 contro i tedeschi dell’University of Duisburg-Essen. Per quanto riguarda il badminton, sconfitta per 5-0 nel torneo a squadre per l’Università di Salerno, che stamani ha ceduto il passo all’Università di Strasburgo.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport