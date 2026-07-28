Mondiali Junior: Matteo Bovenzi è Campione del Mondo a Kaunas!

Cuore, grinta e concentrazione. Quella medaglia spesso sfiorata, tanto sognata, è arrivata e nel migliore dei modi: Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) è il nuovo Campione del Mondo Junior di Pentathlon Moderno. Il 21enne romano ha conquistato il titolo iridato a Kaunas, in Lituania, al termine di una gara intensa e molto emozionante. Bovenzi è stato protagonista di una bellissima finale, chiusa con ben 1608 punti. L’azzurro è partito con una bella prova di scherma, terminata con 230 punti, ha proseguito con un ottimo tempo negli ostacoli (23″40) e si è confermato il migliore nel nuoto (52″13). Partito primo nel laser run finale, Bovenzi ha gestito con concentrazione la sua prova, perfetta al poligono, e ha tagliato per primo il traguardo precedendo l’ucraino Danylo Sych, argento con 1596 punti, e l’egiziano Mohamed Hassan bronzo con 1589 punti. “Non ci posso credere, ho sognato questo momento per tanti anni, finalmente è arrivato! È fantastico! Un’emozione bellissima, una cosa che cercavo da tantissimo tempo e che finalmente è arrivata. Una gara bella dall’inizio alla fine con belle performance su tutte le discipline. Arrivato al laser run partivo primo e sapevo che si poteva fare. Sono riuscito a essere freddo al tiro e questo mi ha permesso di riuscire ad arrivare a questo risultato bellissimo. Ringrazio tutti, tutto lo staff tecnico, i miei allenatori, il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, i miei genitori. Grazie mille a tutti!”, ha detto Bovenzi emozionatissimo a fine gara.