Mondiali Junior: Matteo Bovenzi è Campione del Mondo a Kaunas!
Cuore, grinta e concentrazione. Quella medaglia spesso sfiorata, tanto sognata, è arrivata e nel migliore dei modi: Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) è il nuovo Campione del Mondo Junior di Pentathlon Moderno. Il 21enne romano ha conquistato il titolo iridato a Kaunas, in Lituania, al termine di una gara intensa e molto emozionante. Bovenzi è stato protagonista di una bellissima finale, chiusa con ben 1608 punti. L’azzurro è partito con una bella prova di scherma, terminata con 230 punti, ha proseguito con un ottimo tempo negli ostacoli (23″40) e si è confermato il migliore nel nuoto (52″13). Partito primo nel laser run finale, Bovenzi ha gestito con concentrazione la sua prova, perfetta al poligono, e ha tagliato per primo il traguardo precedendo l’ucraino Danylo Sych, argento con 1596 punti, e l’egiziano Mohamed Hassan bronzo con 1589 punti. “Non ci posso credere, ho sognato questo momento per tanti anni, finalmente è arrivato! È fantastico! Un’emozione bellissima, una cosa che cercavo da tantissimo tempo e che finalmente è arrivata. Una gara bella dall’inizio alla fine con belle performance su tutte le discipline. Arrivato al laser run partivo primo e sapevo che si poteva fare. Sono riuscito a essere freddo al tiro e questo mi ha permesso di riuscire ad arrivare a questo risultato bellissimo. Ringrazio tutti, tutto lo staff tecnico, i miei allenatori, il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, i miei genitori. Grazie mille a tutti!”, ha detto Bovenzi emozionatissimo a fine gara.
L’azzurro, che poco più di due settimane fa aveva chiuso al settimo posto gli Europei Junior, rientrando dalla rassegna continentale con il bronzo a squadre e il bronzo in staffetta con Denis Agavriloaie, conquista il titolo iridato alla vigilia della partenza per i Campionati Europei Senior (al via il 3 agosto 2026 a Istanbul, in Turchia), dove lo scorso anno ha vinto un prezioso argento in staffetta con Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre).
Tornando alla finale Junior, diciassettesimo posto per l’altro azzurro in gara Alessandro Boero (Junior Asti) che, nonostante una bella prova nel laser run, ha pagato, purtroppo, l’eliminazione nella prova a ostacoli a causa di un doppio errore sulle globes. Nella classifica a squadre Bovenzi, Boero e Federico Visco (Farapentathlon) chiudono ai piedi del podio, quarti con 4240 punti. Oro all’Ucraina (4626) davanti a Egitto (4672) e Repubblica Ceca (4625).
Nella finale femminile, invece, undicesimo posto per Annachiara Allara (Junior Asti) che ha terminato la sua gara con 1431 punti. Il titolo femminile Junior è andato alla polacca Malgorzata Karbownik che ha anche centrato il nuovo record di punti con 1473, argento per la svizzera Katharina Jurt (1465), bronzo per l’egiziana Ganah Elgindy (1463). Nella classifica a squadre vittoria per la Svizzera (4360) davanti a Egitto (4326) e Ungheria (4291), ottava l’Italia (Allara, Ambroset, Beggio).
Intanto, a Kaunas, si è svolta anche la finale maschile Under 17: i migliori tra gli azzurri sono stati i modenesi Riccardo Spagnolini (Modena) e Francesco Cavalli (Modena), rispettivamente dodicesimo e diciottesimo, Tommaso Tuccimei (Athlion Roma) ha chiuso ventunesimo davanti a Sebastian Fantin (Pentanuoto). Domani si svolgerà la finale femminile Under 17 che non vedrà azzurre a via, mentre per gli Junior sono in programma le staffette con le coppie Boero-Visco e Allara-Gioia.