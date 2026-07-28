Mondiali di wakeboard, al Lago del Salto dal 3 all'8 agosto

Da lunedì 3 a sabato 8 agosto il Lago del Salto ospiterà i Campionati del Mondo di Wakeboard 2026, riportando in Italia il gotha internazionale della disciplina e trasformando il più grande bacino artificiale del Lazio nel centro nevralgico degli sport acquatici mondiali. L’attesa è alta e, a una settimana esatta dal via, la manifestazione è stata presentata a Rieti nel corso di una conferenza stampa che ha chiamato a raccolta l’intero territorio.

L’incontro si è tenutonella Sala Consiliare della Provincia di Rieti, alla presenza delle autorità locali e degli organizzatori. Sono intervenuti il presidente della FISSW – Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard Claudio Ponzani, la presidente della Provincia Rieti Roberta Cuneo, l’assessore della Regione Lazio Manuela Rinaldi, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il sindaco di Petrella Salto Gaetano Micaloni, il commissario della Comunità Montana Roberta Di Felice, il presidente della Fondazione Varrone Costanzo Truini e il dott. Danilo Tarroni per Gecomed Cardioprotezione.

Dopo la presentazione nazionale ospitata a giugno al Foro Italico di Roma, la tappa di Rieti ha spostato il baricentro sul territorio che vivrà l’evento da protagonista. Un ritorno che ha il sapore della conferma: il Lago del Salto ospitò i Mondiali già nel 2022 e la sua conformazione unica, che ricorda i fiordi norvegesi, ne ha fatto un vero “stadio dell’acqua” riconosciuto a livello internazionale. Per sei giorni, da Borgo San Pietro – base logistica e cuore operativo della manifestazione – passerà l’élite mondiale del wakeboard, con centinaia tra atleti, tecnici e appassionati attesi da oltre 30 Nazioni. Barca ufficiale delle competizioni sarà Malibu Boats, marchio leader globale del settore.

«Il Lago del Salto è l’università del wakeboard mondiale e ora torna a essere capitale del campionato del mondo: dopo il 2022 la Federazione Internazionale ci ha riaffidato il Mondiale grazie a condizioni tecniche che non hanno eguali. Siamo tornati dalla Grecia vincitori del campionato europeo, ma ora avremo di fronte squadre fortissime come Australia e Stati Uniti, insieme alle quali siamo tra le migliori al mondo», ha dichiarato Claudio Ponzani, Presidente FISSW.

«Sarà un indotto importante per tutta la provincia di Rieti e per il centro Italia. Ai primi di gennaio abbiamo raccolto un Mondiale rimasto senza sede: in poche settimane, con il Ministero dello Sport, la Regione Lazio, la Comunità Montana e la Fondazione Varrone abbiamo dato garanzie che hanno convinto la Federazione Internazionale. E del resto, noi, al Cicolano, siamo nati pronti», ha concluso Ponzani.

Ampio spazio, nella presentazione, al valore che l’evento porta al Reatino. I Mondiali si confermano una straordinaria opportunità di promozione per Rieti, il Cicolano e l’intera Regione: una vetrina internazionale capace di generare ricadute concrete in termini di turismo, visibilità ed economia locale. L’appuntamento si inserisce in un biennio che elegge lo sport ad asse di sviluppo del territorio, con gli Europei U18 di atletica nel 2026 e i Mondiali di Volo a Vela nel 2027, e valorizza la ricchezza d’acqua della provincia – i laghi Salto, Turano, Lungo e Ripasottile, il fiume Velino – insieme alle eccellenze del Terminillo e ai cammini francescani, nel segno di un turismo lento, sostenibile e ad alto valore culturale e gastronomico.

«Quando, ai primi di gennaio, ci è stato comunicato che il Paese originariamente designato non era più in condizione di organizzare la manifestazione, non ci siamo tirati indietro. Viviamo una fase internazionale complessa, che sta condizionando l’intero calendario dei grandi eventi sportivi: proprio per questo abbiamo scelto di dare una risposta di serietà e di continuità. Ho trovato nel Ministero dello Sport il sostegno decisivo per un’organizzazione all’altezza, e attorno a questo obiettivo si è costruita una vera squadra: le comunità montane, la città di Rieti, la Regione Lazio, la Fondazione Varrone - che ci ha creduto dal primo istante - e tante altre realtà del territorio. È grazie a questa alleanza che oggi possiamo assicurare alla federazione internazionale, che ha accolto con soddisfazione la nostra candidatura, un Mondiale di livello. Rieti, del resto, conosce la strada: l’esperienza dei grandi eventi del 2022 è la nostra migliore garanzia», ha dichiarato il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.