Giochi Universitari di Salerno: dominio francese nel badminton
La Francia sale al secondo posto nel medagliere alle spalle della Croazia grazie al derby vinto dalla formazione di Strasburgo con un netto 3-0 sul Bordeaux.
SALERNO - La Francia si porta al secondo posto del medagliere dei Giochi Europei Universitari alle spalle della Croazia. Otto le medaglie fin qui conquistate dai transalpini. L'ultima nel badminton. Il torneo a squadre si è, infatti, chiuso con un derby tutto francese tra l’Università di Strasburgo e quella di Bordeaux. Ad imporsi, al termine di una prestazione maiuscola, è stata la formazione di Strasburgo con un netto e perentorio 3-0. Doppio misto vinto in due set: 21-18, 21-16. Il secondo punto è arrivato nel singolare maschile, al termine della sfida più combattuta della giornata. Dopo aver ceduto il primo parziale (18-21), Strasburgo ha vinto i due set successivi con un doppio 21-17. A completare la vittoria, che ha fruttato la medaglia d'oro, il doppio maschile, che ha sigillato il risultato finale grazie ad un perentorio 2-0 (21-17, 21-17). Domani si chiude il torneo di rugby a 7. La prima semifinale maschile vedrà di fronte al "Dirceu" di Eboli i portoghesi dell'Università di Coimbra e l'Università di Parma. Nell'altra semifinale si confronteranno gli spagnoli dell'Università di Vic e i francesi dell'Ateneo di Rennes. Finalissima in programma alle 18,30 sempre al "Dirceu".
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