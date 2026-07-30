Finn Bálor verso SummerSlam: "Nel 2016 ho dovuto rinunciare al sogno. Ora farò giustizia"

Alla vigilia del match, abbiamo intercettato il wrestler irlandese, pronto a riscrivere una pagina fondamentale della sua carriera a dieci anni esatti da quel SummerSlam 2016 in cui conquistò il Titolo Universale, per poi doverlo rendere vacante appena 22 ore dopo a causa di un grave infortunio alla spalla. L'opportunità di questo fine settimana ha un valore inestimabile per lui, che non nasconde la sete di rivalsa verso il rivale e verso il destino: "In questa fase della mia carriera questa opportunità significa assolutamente tutto. È un evento enorme e non c’è bisogno che sia io ad aumentarne l'attesa. Ma per me questo match è tutto. Dieci anni fa a SummerSlam 2016 vinsei il Titolo Universale e 22 ore dopo dovetti rinunciarci per infortunio. Di recente Sami Zayn ha parlato di 'Giustizia per Sami' per aver tenuto la cintura per nove giorni prima di perderla. Ma lui l'ha persa sul ring, io ho dovuto cederla dopo nemmeno un giorno. Se qualcuno merita giustizia, quello sono io. Non la chiederò: me la prenderò da solo. Negli ultimi dieci anni ho dovuto arrampicarmi con le unghie per tornare in cima. Ora sono qui, a un passo dal titolo mondiale, e non vedo l'ora che suoni la campana".

Più maturo, preparato e consapevole: il Bálor 2.0

Guardandosi indietro, l'atleta di Bray riconosce la profonda trasformazione avvenuta in questo decennio trascorso a lottare ai massimi livelli della disciplina: "Nel 2016 ero un ragazzo con gli occhi spalancati di chi è alle prime esperienze. Ero eccitato per il futuro ma inesperto e forse meno fiducioso. Negli ultimi anni sono cresciuto molto come performer sul ring e come uomo fuori. Ho accumulato dieci anni di esperienza tra alti e bassi, imparando lezioni preziose e affrontando i migliori al mondo. Oggi mi sento meglio sia fisicamente che mentalmente: sono più concentrato, più disciplinato e pronto a tornare campione del mondo". Chi vincerà lo scontro tra Bálor e Zayn si guadagnerà una chance contro il detentore dell'Undisputed WWE Championship. Alla domanda su chi preferirebbe incrociare tra il campione in carica Cody Rhodes e lo sfidante CM Punk, Finn dimostra di non avere preferenze di comodo: "Entrambi hanno i loro lati positivi e i loro difetti. Ma chiunque sia il mio avversario, a me interessa soltanto che salga sul ring con il titolo alla vita. Che sia Cody o che sia Punk, contro cui ho lottato molte volte in passato, so di avere le mie carte da giocare contro entrambi".

Dalla passione per il Tottenham alla protesta della Lazio

Pochi sanno che, prima di dedicarsi anima e corpo al pro-wrestling, Bálor ha cullato il sogno del calcio giocato: "Da bambino, molto piccolo, giocavo come numero nove, da centravanti. Poi, durante l'adolescenza, gli allenatori mi hanno arretrato a centrocampo e infine ancora qualche metro più indietro. L'unica costante della mia parentesi nel calcio è stata la zona centrale del campo: non mi hanno mai messo sulle fasce". Una passione per il pallone che non si è mai spenta e che lo vede da sempre grande tifoso del Tottenham, con uno sguardo d'affetto rivolto anche al calcio italiano: "Il mio amore per lo stemma del Tottenham non mi ha mai lasciato. Crescendo stravedevo per Paul Gascoigne e Gary Lineker. Per la nuova stagione sono molto carico: abbiamo fatto ottimi acquisti e l'arrivo di Sandro Tonali è fantastico. Sono cautamente ottimista, anche se in passato questa squadra mi ha dato qualche delusione! Per quanto riguarda l'Italia, l'amore per Gazza mi ha sempre fatto simpatizzare per la Lazio".

Stuzzicato sul tema delle proteste della tifoseria laziale (di cui ha parlato anche il New York Times) e sull'impatto di giocare in stadi vuoti, il superstar della WWE ha ricordato il periodo del ThunderDome durante la pandemia, evidenziando le difficoltà emotive di un atleta professionista: "Non conosco i dettagli della situazione della Lazio, ma posso parlare della mia esperienza nel wrestling durante il Covid nel 2020 e 2021. Esibirsi senza pubblico cambia tutto: noi ci nutriamo dell'energia e dell'adrenalina della folla. Quando questa manca, serve un dispendio energetico doppio per trovare la motivazione da soli. Per i calciatori immagino sia lo stesso: il ruggito dei tifosi ti spinge a dare di più. Senza pubblico devi scavare a fondo dentro te stesso, ma parliamo di professionisti addestrati ad affrontare ogni situazione".