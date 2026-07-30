Croazia in testa nel medagliere con 3 ori, 2 argenti e 4 bronzi. E in testa anche a livello di Nazioni con ben 10 medaglie rispetto alle 8 della Francia. Ed è già tempo di bilanci. Gianluca Basile, direttore generale di UniSa. «Per alcuni aspetti possiamo già considerarci soddisfatti. Mi riferisco all’attività svolta dai nostri funzionari. Le risposte che la nostra struttura ha saputo fornire sono state esemplari».

SALERNO - A tre giorni dalla conclusione dei Giochi Europei Universitari 2026 l’Università di Zagabria resta in testa nel medagliere con 3 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Croazia in testa anche a livello di Nazioni con ben 10 medaglie rispetto alle 8 della Francia. Ed è già tempo di bilanci. EUG Salerno 2026 ha dimostrato l’affidabilità della macchina organizzativa dell’Università di Salerno. A capo della struttura, da appena sei mesi, c’è Gianluca Basile, direttore generale di UniSa. «Per alcuni aspetti – dice Basile - possiamo già considerarci soddisfatti. Mi riferisco all’attività svolta dai nostri funzionari. Le risposte che la nostra struttura ha saputo fornire sono state esemplari». Cerimonia di chiusura in programma sabato alle 20,30 in Piazza del Sapere nel Campus di Fisciano, con il passaggio del testimone all’Università di Spalato. Ma le gare proseguono. Niente da fare per l’Università di Salerno nel torneo femminile di calcio. La squadra di Mariano Turco è stata battuta 5-0 dalle tedesche dell’Università di Wurzburg. Fusco e compagne hanno retto per un tempo (0-1), poi sono crollate nella ripresa (0-4). Nelle altre partite dei quarti di finale del torneo di calcio femminile l’Università di Zagabria ha sconfitto 1-0 le portoghesi dell’Istituto Politecnico di Coimbra, mentre le spagnole dell’Ateneo di Girona hanno inflitto un severo 4-1 alle polacche dell’Università di Warmia and Mazury in Olsztyn. Nell’ultimo quarto di finale, l’Università di Bourdeaux si è aggiudicato per 3-0 il derby francese con l’University of the Littoral Opal Coast. Queste le due semifinali in programma domani: Girona-Bordeaux e Wurzburg-Zagabria, entrambe alle 11. Nel Rugby a 7 la finalina per il settimo posto del torneo maschile se l’è aggiudicata l’Università del Sannio, che ha sconfitto 21-14 l’Università di Salerno.

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