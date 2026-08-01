WWE SummerSlam 2026, due notti di spettacolo: da Reigns-Rollins a Punk-Rhodes

L'estate della WWE è pronta a raggiungere il suo momento più atteso. SummerSlam torna infatti con il format su due serate consecutive, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto dal Target Center di Minneapolis, con diretta esclusiva su Netflix a partire dalla mezzanotte italiana . Dopo il successo della passata edizione, la compagnia di Stamford punta ancora una volta su una card ricchissima di grandi sfide, rivalità storiche e incontri titolati destinati a segnare il resto della stagione, oltre a possibili sorprese che potrebbero cambiare gli equilibri dei roster.

Sabato da sogno: Cody Rhodes contro CM Punk

La prima notte sarà impreziosita da uno dei match più attesi degli ultimi anni: CM Punk sfiderà Cody Rhodes per l'Undisputed WWE Championship. I due, amici fuori dal ring e protagonisti di percorsi molto diversi, si ritroveranno uno contro uno in un incontro che mancava da quasi diciotto anni. Rhodes arriva da campione dopo aver conquistato il titolo, mentre Punk vuole aggiungere un altro capitolo alla propria straordinaria carriera.

Grande curiosità anche per l'Hell in a Cell Match tra Oba Femi e Brock Lesnar, rivincita della sfida di WrestleMania dopo mesi di tensioni. La card del sabato sarà completata dall'incontro per il Women's World Championship tra Liv Morgan e IYO SKY, dal confronto tra Gunther e Nick Aldis, dal Six-Man Tag Team Match che vedrà contrapposti LA Knight, Solo Sikoa e Royce Keys contro Jacob Fatu e gli Usos, oltre al ritorno delle Bella Twins, affiancate da Paige contro le Fatal Influence.

Domenica nel segno di Roman Reigns e Seth Rollins

La seconda serata sarà invece dominata da una rivalità che ha scritto pagine fondamentali della storia della WWE. Roman Reigns metterà in palio il World Heavyweight Championship contro Seth Rollins, in un faccia a faccia che mancava da un match singolo disputato nel 2022. Due ex compagni dello Shield, due leggende dell'era moderna, pronti ad aggiungere un nuovo capitolo alla loro infinita rivalità.

Spazio anche al Ladder Match per l'assegnazione del WWE Women's Championship ad interim, resosi vacante a causa dell'infortunio di Rhea Ripley. A contendersi la cintura saranno Charlotte Flair, Tiffany Stratton, Jade Cargill, Chelsea Green e una quinta partecipante ancora da ufficializzare. La serata vedrà inoltre Penta difendere l'Intercontinental Championship contro Chad Gable, Trick Williams affrontare Baron Corbin per lo United States Championship e Sami Zayn sfidare Finn Bálor in un incontro che assegnerà lo status di primo sfidante all'Undisputed WWE Championship.

Attesa anche per le sorprese e il dietro le quinte

Come da tradizione, SummerSlam potrebbe regalare colpi di scena destinati a far discutere. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni su possibili ritorni a sorpresa, elemento che negli ultimi grandi Premium Live Event è diventato uno degli ingredienti principali dello spettacolo. Allo stesso tempo cresce anche l'interesse per il ricambio generazionale, con giovani stelle come Oba Femi chiamate a raccogliere il testimone di veterani del calibro di Roman Reigns, CM Punk, Brock Lesnar e Seth Rollins.

Per chi vuole vivere ancora più da vicino il mondo WWE, è già disponibile su Netflix anche la terza stagione di "WWE: La storia dietro le quinte", la serie documentaristica che porta gli spettatori all'interno del lavoro degli autori e del backstage della compagnia. Tra infortuni, cambi di programma e decisioni creative che hanno accompagnato la Road to WrestleMania 42, il documentario racconta tutto ciò che il pubblico normalmente non vede, offrendo uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte della federazione.