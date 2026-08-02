WWE SummerSlam night 1: Cody Rhodes spodesta CM Punk tra le fiamme, Oba Femi è il futuro

La prima notte di SummerSlam 2026 si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia psicologico e fisico per l'Undisputed WWE Championship. Lo scontro generazionale tra il campione CM Punk e Cody Rhodes ha mantenuto altissimo il livello di spettacolarità, con entrambi i wrestler pronti a tutto pur di distruggere le difese dell'avversario . Quando Rhodes sembrava ormai a un passo dal riconquistare l'alloro massimo dopo aver mandato KO l'arbitro in un momento di frenesia, l'ombra del passato si è materializzata a bordo ring. L'inatteso ritorno di Randy Orton ha infiammato l'arena: " The Viper" ha punito il suo ex allievo con una RKO fulminea, spianando la strada alla "Go To Sleep" di Punk . La puntata e lo show, trasmessi in diretta esclusiva su Netflix (stanotte il secondo show), hanno così riscritto la storia del brand blu con un finale amarissimo per Rhodes.

Il passaggio di consegne: Oba Femi demolisce il mito di Brock Lesnar

L'infernale struttura dell'Hell in a Cell ha fatto da teatro al momento più importante della carriera di Oba Femi. Il dominatore del King of the Ring ha resistito all'assalto furioso di Brock Lesnar, incassando ben tre F-5 e sopravvivendo persino a una Tombstone Piledriver sul legno scoperto del ring. Mostrando una freschezza e una forza atletica inarrivabili per il veterano di Minneapolis, Femi ha ribaltato la contesa, schiacciando Lesnar con una devastante "Fall From Grace" prima di ottenere il conteggio vincente. Il gesto finale di Lesnar, che ha abbracciato Femi definendolo ufficialmente il futuro della WWE, segna il momento d'uscita per una leggenda e la consacrazione definitiva di una nuova stella dominatrice.

Rivincite, tradimenti e conferme nel resto dello show

La card della prima serata di SummerSlam ha regalato ulteriori momenti indimenticabili. Nick Aldis ha disputato una prova d'orgoglio eccezionale al suo rientro sul quadrato, ma si è infine dovuto arrendere alla letale "Sleeper Hold" di un implacabile Gunther. Il trio composto da LA Knight, Royce Keys e Solo Sikoa ha sorpreso la Bloodline al completo grazie alla decisiva "BFT" di Knight su Jey Uso. Tra le donne, Liv Morgan si è confermata Women's World Champion superando Iyo Sky al termine di un match spettacolare, mentre la vittoria delle Fatal Influence sulle Bella Twins e Paige si è conclusa con il clamoroso attacco a tradimento di Nikki Bella ai danni di Paige.

Riepilogo dei match e risultati