Giochi Europei Universitari, Salerno di nuovo capitale grazie allo sport

Si è conclusa la kermesse internazionale che ha visto coinvolti 4.000 atleti e atlete provenienti da tutta Europa. La soddisfazione del Rettore Ateneo salernitano Virgilio D'Antonio: «Due indimenticabili settimane. Aver ospitato migliaia di ragazzi provenienti nel nostro Campus è stato come costituire un’unica, grande comunità accomunata dai valori dell’amicizia e dello sport. Un ponte ideale tra Salerno e l’Europa come nella grande tradizione della Scuola Medica Salernitana. Un'esperienza che non va dispersa». La consegna della bandiera dell’European University Sports Association a Spalato che organizzerà nel 2028 la prossima edizione

SALERNO - Si è chiusa con i complimenti di tutti l'ottava edizione dei Giochi Europei Universitari, che si sono disputati per la prima volta in Italia grazie all'organizzazione dell'Università di Salerno. Logistica, trasporti, sicurezza: tutto è andato nel verso giusto. Soddisfatto il Rettore dell'Ateneo salernitano, Virgilio D'Antonio: «L’Università degli Studi di Salerno ha avuto l’onore, in queste due indimenticabili settimane, di ospitare migliaia di ragazzi provenienti da tutta Europa, che sono arrivati nel nostro Campus rappresentando differenti nazioni, differenti università, differenti tradizioni ma che, idealmente, hanno rappresentato il nostro Ateneo come un’unica, grande comunità accomunata dai valori dell’amicizia e dello sport. Un ponte ideale tra Salerno e l’Europa come nella grande tradizione della Scuola Medica Salernitana. L’eredità che ci lascia questa manifestazione è molto importante e non si limita esclusivamente al discorso legato alle strutture o all’internazionalizzazione, che pure rappresentano presupposti importantissimi per un polo universitario. La vera legacy che ci impegneremo a preservare per i prossimi anni è quella di un Campus sempre più vivo, sempre più inclusivo, sempre più internazionale».



BILANCIO - Con 23 medaglie complessive, di cui 7 d’oro, la Francia ha vinto questa edizione dei Giochi Europei Universitari. Tra le Università, la più medagliata è stata quella di Zagabria con 11 medaglie. La manifestazione, che ha coinvolto oltre 4.000 tra atleti ed atlete, è terminata con la consegna della bandiera dell’European University Sports Association dall’Università di Salerno a quella di Spalato, che organizzerà nel 2028 la prossima edizione dei Giochi.

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