WWE SummerSlam night 2: tra Roman Reigns e Seth Rollins un match da Shield, il grande ritorno di Kevin Owens

La Night 2 di WWE SummerSlam 2026 è entrata di diritto nella storia della disciplina, offrendo un finale dall'altissimo tasso emotivo. La serata, trasmessa in diretta esclusiva su Netflix, ha visto il suo culmine nel match per il World Heavyweight Championship tra Roman Reigns e Seth Rollins . A distanza di 12 anni dalla celebre "siedata" che nel 2014 smantellò lo Shield, i due ex compagni d'armi hanno finalmente trovato una catarsi definitiva. In un incontro dove la tensione psicologica ha superato la sola competizione fisica, Rollins ha tentato fino all'ultimo di insinuarsi nella mente del campione. Tuttavia, il punto di svolta si è verificato quando Reigns ha rifiutato la vendetta con una sedia d'acciaio, scegliendo di superare l'ossessione del passato per difendere con successo il titolo. Al termine della battaglia, il pugno battuto tra i due al centro del ring ha sigillato una riconciliazione epocale.

Ritorno da sogno per Kevin Owens e sorprese titolate

L'evento non ha lesinato colpi di scena fin dal suo inizio. L'apertura della diretta esclusiva su Netflix ha regalato il clamoroso e inaspettato ritorno di Kevin Owens, assente da ben 17 mesi a causa di un grave infortunio al collo che ne aveva messo a rischio la carriera. Inserito all'ultimo momento dal General Manager Nick Aldis nel Fatal 4-Way per decretare il primo sfidante al titolo di CM Punk, "KO" ha dominato la contesa superando Sami Zayn, Finn Balor e Gunther a suon di Stunner. La serata ha visto anche l'incoronazione di due nuovi campioni: Baron Corbin ha schiacciato Trick Williams conquistando il titolo degli Stati Uniti per la seconda volta in carriera, mentre Chelsea Green ha completato una favola da sfavorita aggiudicandosi l'Interim WWE Women's Championship in un caotico e spettacolare Ladder Match.

Chad Gable spezza la maledizione: primo titolo singolo dopo 13 anni

Tra i momenti più toccanti della notte spicca la vittoria di Chad Gable contro Penta per il titolo Intercontinentale. All'età di 40 anni e a 13 anni dal suo debutto in WWE, Gable ha finalmente conquistato la sua prima cintura singola, facendo cedere l'avversario con una micidiale Ankle Lock al termine di un match tecnico di altissimo profilo. Spazio anche all'intrattenimento comedy con Danhausen, che ha sconfitto Dominik Mysterio nell'incontro "Human Monies on a Pole", portandosi a casa la borsa da 100.000 dollari tra l'entusiasmo del pubblico.

Riepilogo dei Match e Risultati (SummerSlam 2026 - Night 2)