Picardi: "Sportface TV al fianco del CONI per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026"

"Mettere la nostra tecnologia al servizio dello sport e degli atleti azzurri realizza pienamente la missione per cui Sportface TV è nata: ampliare l’accesso e la diffusione degli eventi sportivi. Siamo orgogliosi di contribuire, al fianco del Comitato Organizzatore Taranto 2026, della RAI e del CONI, a rendere i Giochi del Mediterraneo totalmente fruibili al pubblico più ampio possibile, in modo semplice e veloce”, dichiara Alessandro Picardi, Presidente di Nexting, società editrice di Sportface TV .

Sportface TV sarà infatti il partner tecnologico della copertura streaming dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 realizzata dal CONI attraverso i canali di Italia Team TV.

Accanto alla programmazione televisiva curata dalla RAI, il CONI affiancherà il servizio pubblico con una copertura complementare pensata per ampliare l'offerta editoriale e permettere al pubblico di seguire un numero ancora maggiore di gare. Sportface TV metterà a disposizione la propria infrastruttura tecnologica per la distribuzione in streaming dei contenuti, curando l'intera catena di delivery: acquisizione dei flussi, gestione della programmazione, distribuzione multipiattaforma e fruizione su web app e applicazioni iOS e Android.

La collaborazione si inserisce nel rapporto già consolidato tra Sportface TV e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che vede la piattaforma impegnata nella valorizzazione dei momenti celebrativi degli atleti azzurri, anche presso Casa Italia.

L'obiettivo è duplice: garantire agli appassionati un accesso semplice e continuativo alle competizioni e assicurare visibilità a tutte le discipline e a tutti gli atleti impegnati nella manifestazione, comprese quelle che trovano meno spazio nella programmazione generalista.

Una sinergia tra servizio pubblico, istituzione sportiva e partner tecnologici che rappresenta un esempio concreto di collaborazione al servizio dello sport italiano, finalizzata a promuovere i valori dei Giochi del Mediterraneo e ad assicurare la massima visibilità alla manifestazione e ai suoi protagonisti.