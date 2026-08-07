Taranto 2026, la delegazione sammarinese ricevuta dai Capitani Reggenti: Valentina Venerucci e Jacopo Frisoni saranno i due portabandiera

Nell’elegante cornice di Palazzo Valloni, la delegazione del San Marino Team che parteciperà ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto , in programma dal 21 agosto al 3 settembre, è stata ricevuta in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

Un momento solenne e ricco di emozioni ha caratterizzato il pomeriggio degli atleti, dei tecnici, degli accompagnatori e degli ufficiali che compongono la delegazione sammarinese. Saranno 29 gli atleti – 16 uomini e 13 donne – impegnati in 11 discipline, per una delegazione complessiva di 55 persone.

Nel corso dell’Udienza è stato inoltre svelato uno degli appuntamenti più attesi: i due portabandiera che avranno l’onore di guidare il San Marino Team durante la cerimonia inaugurale, in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone. A sfilare con il vessillo biancazzurro saranno la ciclista Valentina Venerucci, bronzo nella prova su strada ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025 e reduce dalle prestigiose partecipazioni al Giro d’Italia e al Giro di Svizzera, e l’atleta delle bocce Jacopo Frisoni, argento a Orano 2022 nella coppia maschile e campione del mondo nella raffa nel 2024.

Durante l’udienza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, il Presidente Forcellini ha rivolto un messaggio semplice, quanto profondo: “Indossare la divisa di San Marino è un privilegio, ma anche una grande responsabilità. Significa portare con sé i valori, l’identità e l’orgoglio di un intero Paese. Le tre storiche medaglie olimpiche conquistate a Tokyo hanno rappresentato una vera sliding door per il nostro movimento sportivo. Hanno cambiato il modo in cui il mondo ci guarda, ma soprattutto il modo in cui non dobbiamo guardare noi stessi. Da quel momento sappiamo che non esistono traguardi impossibili, quando il talento si misura con lavoro, programmazione e determinazione – conclude -. Ho chiesto ai nostri atleti di non partire con la sola ambizione di partecipare, ma con la consapevolezza di competere e raggiungere grandi risultati. Daremo il massimo e lotteremo fino all’ultimo, consapevoli di aver lasciato nulla. I nostri atleti onoreranno la Repubblica con il loro comportamento, impegno ed esempio rendendo i sammarinesi orgogliosi”.

Il messaggio della Reggenza si focalizza sull’importanza dei Giochi: “Essi rappresentano un’occasione per consolidare il processo di unione tra comunità che condividono gli stessi valori per promuovere confronto e dialogo tra persone e popoli di differenti tradizioni e culture. Dietro a ciascuno di voi c’è un’intera comunità pronta per a gioire per i vostri successi e a sostenervi”.

Nel corso dell’Udienza è intervenuto anche il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, che ha rivolto un messaggio di incoraggiamento alla delegazione: “Essere ricevuti in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti rappresenta un momento solenne ed emozionante nel cammino verso i Giochi del Mediterraneo. La delegazione di Taranto racchiude l’essenza del nostro movimento sportivo, unendo campioni già consacrati a giovani promesse. A tutti gli atleti e allo staff del San Marino Team va il mio più sentito incoraggiamento: rappresentare la Repubblica è un grande onore. Sono certo che saprete affrontare questa sfida con determinazione, fair play e orgoglio. L’intera Repubblica tiferà per voi”.