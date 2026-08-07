Taekwondo, Dell'Aquila resta il re dei -58 kg: è ancora il numero uno del mondo

Vito Dell'Aquila continua a dominare il taekwondo internazionale. L'aggiornamento delle classifiche di agosto conferma il campione di Mesagne al primo posto sia nel ranking mondiale che in quello olimpico della categoria -58 kg, consolidando una leadership conquistata grazie al successo nel Roma Grand Prix dello scorso giugno, primo grande appuntamento del nuovo ciclo verso Los Angeles 2028. Per Dell'Aquila il prossimo banco di prova sarà il World Taekwondo Grand Prix di Muju, in programma dal 5 al 7 settembre in Corea del Sud. Si tratta della seconda tappa del circuito 2026 e della prima volta che la manifestazione farà tappa nel Paese asiatico.