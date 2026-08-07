Taekwondo, Dell'Aquila resta il re dei -58 kg: è ancora il numero uno del mondo
Vito Dell'Aquila continua a dominare il taekwondo internazionale. L'aggiornamento delle classifiche di agosto conferma il campione di Mesagne al primo posto sia nel ranking mondiale che in quello olimpico della categoria -58 kg, consolidando una leadership conquistata grazie al successo nel Roma Grand Prix dello scorso giugno, primo grande appuntamento del nuovo ciclo verso Los Angeles 2028. Per Dell'Aquila il prossimo banco di prova sarà il World Taekwondo Grand Prix di Muju, in programma dal 5 al 7 settembre in Corea del Sud. Si tratta della seconda tappa del circuito 2026 e della prima volta che la manifestazione farà tappa nel Paese asiatico.
Azzurri di taekwondo, chi parteciperà in Corea del Sud
Nella spedizione azzurra saranno presenti anche Andrea Conti (-58 kg), Angelo Mangione (-80 kg) e Mattia Molin(+80 kg). Nel parataekwondo gareggerà invece Antonino Bossolo, attualmente quarto nel ranking paralimpico. Prosegue infine il recupero di Simone Alessio, che punta a tornare in gara nel Grand Prix di Parigi, previsto a ottobre.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS