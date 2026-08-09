Giorgio Malan è medaglia di bronzo agli Europei di Pentathlon Moderno
C'è ancora una volta Giorgio Malan sul podio del Pentathlon Moderno. Anche agli Europei in corso ad Istanbul, in Turchia, l'azzurro si conferma tra i migliori del mondo, bissando il terzo posto conquistato alle Olimpiadi del 2024.
Seconda medaglia europea per Malan
Il bronzo di Parigi, si conferma disputando una finale costante, macinando km con grande determinazione nel laser run conclusivo del Burhan Felek Sports Complex e tagliando il traguardo alle spalle del russo Egor Gromadskii, che conquista il titolo continentale, e dell’ungherese Botond Tamas, che firma l’argento.
Per l'azzurro si tratta della seconda medaglia nella massima competizione continentale, dopo quella d'argento ottenuta, sempre nel 2024 a Budapest. Un palmares individuale completato dal successo del piemontese ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Sedicesimo nella stessa gara Matteo Bovenzi, chiude quindicesima la prova femminile Elena Micheli.
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