Follia Mark Zuckerberg, social in delirio: sfida un ex campione UFC e finisce...

La 'folle' sfida di Zuckerberg con un ex campione UFC

Il 42enne imprenditore statunitense, tra i fondatori di Facebook e appassionato di MMA (arti marziali miste), ha infatti sfidato Merab Dvalishvili (35enne georgiano con cittadinanza statunitense, ex campione della Ufc) su uno speciale ring galleggiante allestito sulle acque del lago di Tahoe, al confine tra California e Nevada. Calci, pugni, prese e tante risate tra i due amici 'fighters' che, sotto la supervisione di un arbitro, a un certo punto sono finiti entrambi in acqua mentre Priscilla, moglie di Zuckerberg, assisteva al combattimento a bordo di un kayak.

La passione per le arti marziali miste e il commento di Dvalishvili

"Sei un grande sparring partner ed è sempre bello allenarsi con te fratello", ha scritto Dvalishvili in un commento sotto il post dell'amico Zuckerberg, che si è appassionato alle arti marziali miste durante il lockdown in epoca Covid e non ha abbandonato questo suo hobby nemmeno dopo l'infortunio al ginocchio accusato durante un allenamento nel 2023, che lo aveva costretto a finire addirittura in ospedale. Un incidente di persorso che è ormai alle spalle, come dimostra quest'ultima divertente e intensa sfida.