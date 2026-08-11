Motonautica, grande show al Waterfestival: l'adrenalina non va in ferie. Spettacolo a Viverone

La Motonautica italiana non si ferma neanche nel mese più torrido dell’anno. Ad agosto, infatti, alcuni tra i migliori piloti azzurri del Circuito sono stati e saranno impegnati tra Italia e Polonia in tre fra i più importanti e prestigiosi appuntamenti di Campionato Mondiale, Europeo ed Italiano. Si è partiti nello scorso weekend, quando si è svolta la dodicesima edizione del “Viverone Waterfestival”, l’evento organizzato dall’Asd Rainbow Team Association, con il patrocinio della Regione Piemonte e di Piemonte Sport, che ha offerto al pubblico uno spettacolo adrenalinico con lo svolgimento di tutte le manches di gara delle tre categorie del Circuito: F4, F2 e Formula Junior Èlite.

RISULTATI

L’Europeo F2 si è disputato in tappa unica ed è stato dominato dallo svedese Hilmer Wiberg, mentre i migliori degli azzurri sono stati Tullio Maria Abbate, che ha chiuso in decima posizione, e Luca Fornasarig, tredicesimo, presente anche il team italiano RPM con Alessandro Canzi a supporto del pilota francese Peter Morin alla guida dello scafo 111. Il secondo appuntamento del Mondiale F4, a cui non era iscritto alcun italiano, è stato vinto invece da Adam Wrenkler. Per quanto riguarda il round di apertura del Campionato Italiano di Formula Junior Èlite, Alberto Canzian (riminese della M.S. Projet Aquabike) e Gaia Genova (napoletana del Rainbow Team Association) hanno chiuso a pari punti al termine delle due manches, ma a imporsi è stato Canzian, autore della prova più veloce. Terzo gradino del podio, infine, per Linda Apollinari. Il secondo e ultimo appuntamento del Campionato Italiano si svolgerà a Otranto (Lecce) dal 12 al 13 settembre 2026.

FIATO SOSPESO

Dopo il Waterfestival, gli appuntamenti con la Motonautica Inshore proseguiranno a Rogozno, in Polonia, dove dal 22 al 23 agosto otto piloti azzurri, accompagnati da Giuseppe Rossi, saranno impegnati nei Campionati Europei delle categorie F250 e F125; entrambe in tappa unica e quindi validi per la conquista dei titoli continentali 2026 di categoria. L’Europeo F250 vedrà in acqua: Massimiliano Cremona (campione europeo di categoria nel 2025 e campione del mondo in carica) e Pasquale Contento. Presente tra i grandi protagonisti della F250 anche il pluricampione piacentino Alessandro Cremona, fratello maggiore di Massimiliano, che gareggerà sulle acque del lago polacco con licenza americana. Nell’Europeo F125, in gara per i colori azzurri ci saranno invece Luca Finotti, Gabriele Rossi, Daniele Ghiraldi, Nicolò Darai, Simona Fittavolini e Davide Scarpa.

GRAN FINALE

Agosto si chiuderà con un altro degli eventi più attesi della stagione agonistica del circuito: dal 28 al 30, infatti, si disputerà il Gran Premio di San Nazzaro d’Ongina, in provincia di Piacenza. La manifestazione, organizzata dall’AMD San Nazzaro con il patrocinio della Regione Emilia- Romagna – Sport Valley, vedrà gareggiare sulle acque del Po i piloti del Mondiale di F2 e quelli dell’Europeo di Osy/400 (dove gareggerà l’azzurro Francesco Simone Troglio). EDIPRESS