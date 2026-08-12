Nuoto e atletica, finalmente in campo e non spettatori

Sembrava il giorno per fetto: sei medaglie tra Europei di atletica e di nuoto, da Birmingham a Parigi un trionfo azzurro. Mancava la ciliegina sulla torta: la finale dei 100 con Jacobs grande favorito dopo una semifinale vinta quasi passeggiando. Invece no, il problema all’adduttore ha tolto a Marcell la soddisfazione del titolo europeo e all’Italia la gioia del pieno di medaglie. Non che sia andata male e viene quasi da ringraziare European Athletics ed European Aquatics che hanno sovrapposto i calendari: ne sono arrivate sei, due dall’atletica (Battocletti e Majori nei 5000 oro e bronzo), quattro dal nuoto (Quadarella oro negli 800 sl, Martinenghi e Cerasuolo oro e bronzo nei 100 rana, Curtis bronzo nei 100 stile libero) che sono comunque una boccata d’ossigeno dopo un’estate passata col magone, aggrappati a un condizionatore, facendo finta di appassionarci al mondiale di calcio senza l’Italia.