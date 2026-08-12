Fantini da urlo, è argento nel martello agli Europei di Birmingham: terzo podio consecutivo dopo Monaco e Roma

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Sara Fantini , con 74,35, è argento nel martello agli Europei di Birmingham . L'azzurra si arrende solo alla finlandese Silja Kosonen con 76,28, ma batte la norvegese Beatrice Llano con 72,88. Fantini festeggia così il suo terzo podio consecutivo nella rassegna continentale dopo il bronzo di Monaco di Baviera 2022 e l’oro di Roma 2024. L’azzurra completa la collezione di metalli e si conferma per l’ennesima volta tra le migliori della specialità in una carriera che conta anche tre finali mondiali: quarta, sesta e settima nelle ultime tre edizioni iridate.

Fantini: "Non era scontato, ci ho provato fino alla fine"

"Sono molto contenta. Non era assolutamente scontato arrivare qua e prendere una medaglia. Non nego di averci provato fino alla fine. Silja (Kosonen, ndr) ha fatto cose eccezionali e sono molto contenta per lei". Così Sara Fantini ai microfoni Rai dopo l'argento nel lancio del martello agli Europei di atletica in corso a Birmingham.