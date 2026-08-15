Retroscena Tamberi, migliaia di messaggi su Whatsapp dopo il trionfo. Nella notte lo chiama Malagò: "Sono orgoglioso di te"

Chissà se alla fine Gianmarco Tamberi è riuscito a dormire. Alle 5.40 era ancora in balia dell'adrenalina: ha vinto tanto Gimbo, ha vinto tutto. Ma forse neppure lui, dopo due anni così duri, pensava di riuscire a mettere di nuovo al collo l'oro di campione d'Europa. Ce l'ha fatta e, quando ha ripreso in mano il telefono dopo la premiazione, aveva decine e decine di messaggi da leggere. Tanti, tantissimi. Alberto Tomba gli scrive: "Sei unico", la famiglia al completo che si complimenta, padre compreso, gli amici di una vita non vedono l'ora di abbracciarlo. E poi lui, Giovanni Malagò. Oggi presidente della Figc, fino a qualche mese fa a capo del Coni. È lui che lo ha voluto portabaniera a Parigi, è lui che gli è stato accanto dopo il devastante infortunio del 2016, è lui che ne ha seguito, passo dopo passo, la carriera, l'evoluzione e la crescita. Sportiva e mediatica. Consigli sempre giusti, un po' come ha fatto per anni con Federica Pellegrini. Malagò l'ha chiamato, Tamberi appena ha potuto ha risposto.