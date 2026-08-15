Sinner segue Sara Curtis e le scrive, la reazione incredibile: "Ho urlato!". E con Ceccon e gli altri...

I social, soprattutto "X" controllano tutto. E ieri in tanti si sono accorti che Jannik Sinner , su Instagram, ha iniziato a seguire Thomas Ceccon, Sara Curtis e Simona Quadarella, la mezzofondista Nadia Battocletti e il saltatore in alto Gianmarco Tamberi. In molti se lo sono immaginati a casa, a Montecarlo, dove domani dovrebbe festeggiare i 25 anni, mentre sul divano, come tanti italiani, si divide tra atletica e nuoto. Ma sarà andata davvero così? Oppure, magari, c'è lo zampino del suo social media manager? A svelare tutto ci pensa Sara Curtis .

Sinner scrive a Sara Curtis, la reazione

In zona mista, dopo lo splendido bronzo nei cinquanta stile, l'azzurra che si allena in Virginia, spiega: "Quando ieri mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere. E poi mi hanno scritto anche le compagne di allenamento degli Usa". Complimenti graditi, per carità, ma certo Sinner è Sinner. E per una ragazza come Sara, che ancora si stupisce se i suoi idoli, tipo Sarah Sjostrom, che gareggiano con lei in vasca, la salutano e le dicono brava, sicuramente una frase del numero uno al mondo di tennis ha un significato enorme. D'altronde, Sinner ha spesso parlato del momento d'oro dello sport italiano - calcio a parte - e i messaggi a Sara Curtis, e forse anche a qualche altro campione, lo dimostrano.