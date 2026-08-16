Giochi del Mediterraneo, Abodi: "Dal Papa un prezioso messaggio di pace"

"Papa Leone XIV manda un prezioso messaggio augurale ad atleti, tecnici, dirigenti e volontari, che da venerdì animeranno la XXa edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L'Italia ancora una volta al centro del mondo grazie allo sport, grazie a tre anni di lavoro comune, con il Comitato organizzatore e la Struttura commissariale, coordinato dal Governo per offrire un'affascinante esperienza di competizioni sportive, importanti occasioni d'incontro tra i popoli mediterranei, utili opportunità di relazioni e diplomazia internazionale. La gloria sportiva ha la sua importanza, ma l'auspicio che parte anche da Taranto è la Pace, alla quale ognuno di noi può dare un contributo". Lo ha scritto su X il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a cinque giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.