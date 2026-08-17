Rinviato per maltempo il Palio di Siena: pioggia e fulmini sulla Toscana
Allarme meteo sulla Toscana, tra pioggia e soprattutto fulmini. Una situazione che finisce per influenzare anche il Palio di Siena, i cui organizzatori si sono visti costretti ad esporre la bandiera verde sulle trifore di Palazzo Pubblico per indicare a tutto il comune il rinvio della gara più attesa.
Recupero inevitabilmente a domani
Ancora un rinvio per il Palio di Siena. Nuovamente esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico per sancire il rinvio a causa delle avverse condizioni del meteo. La pioggia caduta incessantemente su Piazza del Campo fin dalla mattinata ha ancora una volta reso impraticabile il tufo dopo il primo slittamento della Carriera deciso domenica.
Ad annunciarlo il Comune di Siena che chiarisce: "Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, domani, martedì 18 agosto, il programma rimarrà il medesimo".
Il programma orario del palco
Alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso; alle ore 16.10 l'inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo; quindi, alle ore 16.50, l'ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico; alle ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio.
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