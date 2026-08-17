Europei di judo Paralimpico: due medaglie per l'Italia

Bilancio molto positivo per la Nazionale italiana Fispic di Judo non vedenti e ipovedenti agli Europei di Heidelberg. Dopo Genova 2019, Cagliari 2022, Tbilisi 2025, Carolina Costa cala il poker e in Germania conquista la quarta medaglia d'oro ai Campionati Europei IBSA nella categoria J2 +70 kg. Dominio assoluto dell'atleta messinese che batte la spagnola Maria Campos Fernandez ai quarti di finale, l'azera Dursadaf Karimova in semifinale e la britannica Kirsten Taylor nella finalissima. Un trionfo incredibile: tre vittorie per ippon su altrettanti incontri. Ad Heidelberg nuova performance positiva anche per Dongdong Camanniche porta a casa la medaglia di bronzo nella categoria J1 -70 kg dando continuità al percorso di avvicinamento alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

In Germania il judoka tesserato con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle inizia il cammino nel migliore dei modi battendo il turco Kadir Yildirim agli ottavi e il portoghese Djibrilo Iafa ai quarti di finale. In semifinale arriva la sconfitta contro il forte georgiano Giorgi Gamjashvili, ma Camanni non si abbatte e porta casa la medaglia di bronzo sconfiggendo il francese Armindo Rodrigues grazie a uno spettacolare ippon dopo soli 10 secondi dall’inizio del combattimento. Europeo sfortunato, invece, per Simone Cannizzaro, che nella categoria J2 -81 kg non riesce ad entrare in zona medaglie, e per Valerio Romano Teodori, l'ultimo azzurro impegnato nella competizione continentale. Contro il francese Abba Gueye, Teodori gestisce bene la gara e conserva il vantaggio fino a soli 5 secondi dalla fine, quando subisce un ippon dall'avversario che lo elimina in modo beffardo.

Il commento del Presidente della Fispic, Silverio Alviti. “L’oro conquistato da Costa e il bronzo di Camanni agli Europei di Judo - dice Alviti - rappresentano un risultato di grande valore per la Fispic e per tutto il movimento paralimpico italiano. Sono due medaglie importanti, che testimoniano il talento e la determinazione dei nostri atleti e premiano il lavoro quotidiano di tecnici e staff. A Costa e Camanni rivolgo i miei più sinceri complimenti per aver portato in alto i colori dell’Italia. I miei complimenti vanno anche a Teodori e Cannizzaro che hanno combattuto con orgoglio uscendo dal torneo a testa altissima. Sono convinto che, come è accaduto in passato, in futuro ci regaleranno altre grandi gioie. L'Europeo di Germania conferma la qualità del percorso intrapreso dalla Fispic e la crescita del nostro movimento. Un risultato che ci dà ulteriore fiducia e motivazione per continuare a lavorare con ambizione, puntando a nuovi e sempre più prestigiosi traguardi”.

Infine, la soddisfazione di Francesco Faraldo, Direttore tecnico del Judo Fispic che insieme a Carlo Scognamiglio, Tecnico della Fispic e del settore paralimpico Fiamme Gialle ha curato la preparazione degli atleti. “Le due medaglie conquistate all’Europeo – dichiara Faraldo – rappresentano uno splendido traguardo e confermano il livello elevato e la continuità raggiunti dal judo Fispic in campo internazionale. Costa ha dimostrato di essere una campionessa straordinaria, Camanni è ormai un atleta top a livello internazionale. Teodori e Cannizzaro saranno più fortunati nelle prossime competizioni. Il bilancio è decisamente positivo, continuiamo a lavorare e guardiamo al futuro con grande ottimismo”.