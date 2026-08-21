Giochi del Mediterraneo, la cerimonia di apertura con Mattarella: dove vederla in tv e in streaming

TARANTO - Tutto pronto allo stadio 'Iacovone' di Taranto per l'inaugurazione dei XX Giochi del Mediterraneo , che prenderanno il via nella serata di oggi (venerdì 21 agosto, ore 20) e si concluderanno giovedì 3 settembre con 3.803 atleti a rappresentare i colori di 26 Nazioni e protagonisti in 33 sport differenti. Un momento simbolico che aprirà quattordici giorni di sport e di incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo , riportando la manifestazione in Puglia dopo Bari 1997 (Taranto 2026 è la quarta edizione italiana e la seconda ospitata in Puglia).

Sarà Mattarella ad aprire i XX Giochi del Mediterraneo

Sarà Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, a pronunciare la formula ufficiale di apertura di uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati in Puglia. In tribuna d’onore, insieme al Capo dello Stato, siederanno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diverse ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Durante la serata sono previsti i discorsi di Massimo Ferrarese (presidente del Comitato Organizzatore di Taranto 2026) e di Mehrez Boussayene (presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo).

Tortu e Irma testa i portabandiera dell'Italia

La cerimonia segnerà anche l’ingresso ufficiale delle delegazioni. L’Italia si presenta ai Giochi con la squadra più numerosa della manifestazione: 497 atleti, 259 uomini e 238 donne, impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare l’Italia Team saranno i portabandiera Filippo Tortu (velocista e campione olimpico dell’atletica) e Irma Testa (medaglia olimpica nel pugilato).