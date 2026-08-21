Taekwondo, azzurri pronti per i Giochi del Mediterraneo. Il dt Nolano: "Una squadra giovane, risorse per il futuro"

TARANTO - Il taekwondo dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 comincia domani. Otto gli azzurri in gara sabato 22 e domenica 23 agosto al Palasport 'Giovanni Paolo II' di Massafra: due giornate, quattro categorie olimpiche al giorno, otto titoli complessivi in palio , con l'Italia presente in tutte le categorie in programma.

Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo: gli azzurri in gara

Domani (sabato 22 agosto) toccherà a Gaetano Cirivello (-58 kg), Dennis Baretta (-68 kg), Lucrezia Maloberti (-49 kg) e Anna Cuorvo (-57 kg). Domenica (23 agosto) saranno in gara Angelo Mangione (-80 kg), Mattia Molin (+80 kg), Anna Gertrud Gruber (-67 kg) e Ana Ciuchitu (+67 kg).