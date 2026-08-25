Italia, storico trionfo in Cina: azzurri campioni del mondo nel Cable Wakeboard e Wakeskate

ROMA - Un trionfo storico per l'Italia a Pechino , dove per la prima volta la Nazionale azzurra ha conquistato il titolo mondiale a squadre nel Cable Wakeboard e Wakeskate trionfando nella rassegna iridata andata in scena dall'8 al 14 agosto nella splendida cornice dello 'Shunyi Olympic Cable Park'.

Nove medaglie e titolo mondiale per l'Italia a Pechino

Un successo, quello conquistato in Cina, nato da una prestazione corale e costruita attraverso la qualità delle performance individuali, la continuità dei risultati e i piazzamenti di tutti gli atleti convocati. Un risultato che testimonia non soltanto il valore delle singole eccellenze, ma soprattutto la compattezza e la profondità del movimento italiano. A contribuire al prestigioso medagliere sono stati 9 podi (con due titoli mondiali, due argenti e cinque bronzi):

Eva Del Gobbo - U18F (oro)

Ian Sirigu - U14M (oro)

Fabrizio Cicerale - O30M (argento)

Michela Cialoni - Seated Open F (argento)

Giorgia Conca - O40 (bronzo)

Giorgio Pieri - O30M (bronzo)

Filippo Frasson - U18M (bronzo)

Eva Del Gobbo - U18M Wakeskate (bronzo)

Ermanno Tomaselli - U18M Wakeskate (bronzo)

Futuro radioso per gli azzurri nel Cable Wakeboard e nel Wakeskate

Il titolo mondiale a squadre, tuttavia, va ben oltre il valore delle singole medaglie. Il successo dell’Italia è il risultato della somma dei punteggi ottenuti, della continuità delle prestazioni e del contributo di ogni componente della squadra, chiamata a portare punti, esperienza e valore alla classifica generale. Un trionfo che premia il lavoro quotidiano degli atleti, dei tecnici, delle società sportive e dell’intero sistema federale, confermando la crescita del Cable Wakeboard e del Wakeskate italiano sulla scena internazionale. La conquista del titolo mondiale a Pechino rappresenta un traguardo storico, ma anche un importante punto di partenza per il futuro di queste discipline in Italia. Il Wakeboard azzurro c’è. E continua a crescere.