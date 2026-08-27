Alessia Maurelli esclusiva: "I Giochi del Mediterraneo come una piccola Olimpiade. Il mio ruolo da 'Sindaca del Villaggio'...""

Quali emozioni sta provando in questi Giochi del Mediterraneo?

«È un’esperienza inedita, ma stimolante. Vero, ho sempre vissuto le rassegne internazionali in prima fi la, ma esserne madrina apre scenari del tutto diff erenti. Martedì, ad esempio, ho trascorso l’intera giornata vis-a-vis con il principe Alberto di Monaco: non lo avrei mai immaginato, sono ancora emozionata».

Essere Sindaca non significa soltanto accoglienza. È d’accordo?

«Sì, assolutamente. Accogliere gli atleti è soltanto il primo passo di un lavoro ben più ampio. Il mio è un compito anche emozionale: dare il benvenuto alle delegazioni implica incontrare, chiacchierare, consigliare e suggerire. Vi racconto un aneddoto: dopo una gara di nuoto ho incrociato un atleta tunisino in lacrime consolato dal suo allenatore. Ecco, lo sport è anche saper perdere con la consapevolezza di aver dato tutto: è questo che provo a trasmettere nell’animo di chi gareggia».

I Giochi del Mediterraneo stanno facendo il pieno di tifosi, addetti ai lavori o anche solo semplici appassionati.

«Sono rimasta piacevolmente sorpresa dall’affl uenza e soprattutto dall’entusiasmo che aleggia attorno a questo evento. Complimenti alla città di Taranto, alla sua provincia e all’intero territorio. Pensare alla cerimonia d’apertura dello scorso venerdì mi fa venire ancora i brividi: è stata meravigliosa».

Quale sport e atleta sta seguendo con più attenzione?

«Principalmente il nuoto, anche se nella seconda parte dei Giochi ci sarà maggiore spazio per l’atletica. Ho un occhio di riguardo per Marco Orsi, volto olimpico e amico, impegnato nel nuoto pinnato: per lui è l’ultima volta in carriera nel corso di un evento internazionale e sarà motivo di orgoglio poterlo seguire direttamente».

Le dispiace, in fondo, non essere direttamente coinvolta in prima linea?

«In realtà no, perché gareggiare è soltanto la punta dell’iceberg: al di sotto, si sa, c’è un lavoro immenso. Qualche anno fa ho avuto il privilegio di smettere sapendo di aver dato tutta me stessa e prefi ssandomi di vivere un altro capitolo. I Giochi in questo caso, ma altri eventi in generale, possono essere vissuti al meglio non soltanto in pedana».

I Giochi del Mediterraneo, dopo questa edizione, potranno considerarsi una piccola Olimpiade?

«Penso che lo siano già, a maggior ragione dopo Taranto 2026. Si è creato un legame forte tra le varie delegazioni e anche un senso di appartenenza viscerale verso la bandiera che si rappresenta. Complimenti anche al Comitato organizzatore per la logistica minuziosa: la città di Taranto non è rimasta incastrata nei Giochi, ma ne è parte integrante».