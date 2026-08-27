Lo sport a Ladispoli non va in vacanza con Ladispoli Summer Sport

Domani, venerdì 12 agosto alle ore 12, inaugura sul lungomare centrale il nuovo Ladispoli Summer Sport: un vero e proprio villaggio dello sport sulla spiaggia, con una Beach Arena completamente gratuita

2 min

Pubblicato il 27.08.2026, 17:17 (Aggiornato il 27.08.2026, 18:28)

L’estate sportiva di Ladispoli entra nel vivo con un appuntamento che promette di portare sulla spiaggia tanti appassionati di sport, tecnica, divertimento e volti conosciuti del grande calcio come Christian Panucci, ex difensore di Roma, Milan, Real Madrid, Inter, Christian Brocchi, Mark Iuliano, Vincenzo Iaquinta (campione del mondo a Germania 2006 con l’Italia di mister Marcello Lippi) , Nicola Amoruso e Paolo Di Canio. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026, la Beach Arena per la Ladispoli Summer Sport, manifestazione che ospiterà tre giornate dedicate agli sport sulla sabbia, con un programma pensato per coinvolgere appassionati, famiglie e pubblico di ogni età. 

Il programma dal 28 al 30 agosto 

Due campi regolamentari per beach volley, foot volley e beach tennis, tribune, gazebo e tante attività gratuite per tutte le età, anche la sera grazie all’illuminazione notturna. A condurre l'evento alla spiaggia libera attigua al DLF, ci sarà Chiara Giuffrida. E il gran finale sarà davvero speciale!

28 agosto – Beach Volley Day

29 agosto – Foot Volley Day

30 agosto – Grande giornata conclusiva con esibizioni, mini tornei, premiazioni ed ex protagonisti della Serie A annunciati per l’evento.

"Lo sport non va in vacanza, Ladispoli lo dimostra con un’iniziativa che unisce sport, turismo, socialità e divertimento, rafforzando l’identità della città come vera e propria Città dello Sport", dichiara Stefano Fierli, delegato ai rapporti con federazioni ed enti sportivi. Un evento aperto a tutti, gratuito e pensato per giovani, famiglie, cittadini e turisti", ha detto il delegato allo Sport Fabio Ciampa.

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