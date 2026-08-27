Lo sport a Ladispoli non va in vacanza con Ladispoli Summer Sport
L’estate sportiva di Ladispoli entra nel vivo con un appuntamento che promette di portare sulla spiaggia tanti appassionati di sport, tecnica, divertimento e volti conosciuti del grande calcio come Christian Panucci, ex difensore di Roma, Milan, Real Madrid, Inter, Christian Brocchi, Mark Iuliano, Vincenzo Iaquinta (campione del mondo a Germania 2006 con l’Italia di mister Marcello Lippi) , Nicola Amoruso e Paolo Di Canio. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026, la Beach Arena per la Ladispoli Summer Sport, manifestazione che ospiterà tre giornate dedicate agli sport sulla sabbia, con un programma pensato per coinvolgere appassionati, famiglie e pubblico di ogni età.
Il programma dal 28 al 30 agosto
Due campi regolamentari per beach volley, foot volley e beach tennis, tribune, gazebo e tante attività gratuite per tutte le età, anche la sera grazie all’illuminazione notturna. A condurre l'evento alla spiaggia libera attigua al DLF, ci sarà Chiara Giuffrida. E il gran finale sarà davvero speciale!
28 agosto – Beach Volley Day
29 agosto – Foot Volley Day
30 agosto – Grande giornata conclusiva con esibizioni, mini tornei, premiazioni ed ex protagonisti della Serie A annunciati per l’evento.
"Lo sport non va in vacanza, Ladispoli lo dimostra con un’iniziativa che unisce sport, turismo, socialità e divertimento, rafforzando l’identità della città come vera e propria Città dello Sport", dichiara Stefano Fierli, delegato ai rapporti con federazioni ed enti sportivi. Un evento aperto a tutti, gratuito e pensato per giovani, famiglie, cittadini e turisti", ha detto il delegato allo Sport Fabio Ciampa.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS