Lo sport a Ladispoli non va in vacanza con Ladispoli Summer Sport

L’estate sportiva di Ladispoli entra nel vivo con un appuntamento che promette di portare sulla spiaggia tanti appassionati di sport, tecnica, divertimento e volti conosciuti del grande calcio come Christian Panucci, ex difensore di Roma, Milan, Real Madrid, Inter, Christian Brocchi, Mark Iuliano, Vincenzo Iaquinta (campione del mondo a Germania 2006 con l’Italia di mister Marcello Lippi) , Nicola Amoruso e Paolo Di Canio . Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026, la Beach Arena per la Ladispoli Summer Sport , manifestazione che ospiterà tre giornate dedicate agli sport sulla sabbia, con un programma pensato per coinvolgere appassionati, famiglie e pubblico di ogni età.

Il programma dal 28 al 30 agosto

Due campi regolamentari per beach volley, foot volley e beach tennis, tribune, gazebo e tante attività gratuite per tutte le età, anche la sera grazie all’illuminazione notturna. A condurre l'evento alla spiaggia libera attigua al DLF, ci sarà Chiara Giuffrida. E il gran finale sarà davvero speciale!

28 agosto – Beach Volley Day

29 agosto – Foot Volley Day

30 agosto – Grande giornata conclusiva con esibizioni, mini tornei, premiazioni ed ex protagonisti della Serie A annunciati per l’evento.

"Lo sport non va in vacanza, Ladispoli lo dimostra con un’iniziativa che unisce sport, turismo, socialità e divertimento, rafforzando l’identità della città come vera e propria Città dello Sport", dichiara Stefano Fierli, delegato ai rapporti con federazioni ed enti sportivi. Un evento aperto a tutti, gratuito e pensato per giovani, famiglie, cittadini e turisti", ha detto il delegato allo Sport Fabio Ciampa.