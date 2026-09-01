L’Italia conquista la medaglia d’oro nella Mixed Relay di triathlon ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto

A dare il via alla rimonta azzurra è Paola Sacchi, terza dopo il nuoto e seconda al termine della frazione ciclistica, prima di consegnare il testimone in prima posizione. Riccardo Cultore, Bianca Seregni ed Euan De Nigro hanno poi mantenuto la leadership nelle rispettive frazioni, portando l’Italia alla conquista del titolo nella Mixed Relay.

«Dopo l’oro individuale, conquistare anche quello in staffetta è stato un grande successo. Siamo tutti contenti, abbiamo dato il massimo. Mi hanno dato il cambio davanti e ho cercato di creare più vantaggio possibile. Abbiamo finito sul gradino più alto del podio», ha commentato Bianca Seregni.

«Abbiamo lavorato bene come squadra e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cioè vincere. Sono contento che ci siamo riusciti», ha dichiarato Euan De Nigro.

L’oro nella staffetta completa il medagliere del triathlon italiano a Taranto, che nelle prove individuali aveva già conquistato l’oro con Bianca Seregni, l’argento con Euan De Nigro e il bronzo con Paola Sacchi. Quattro medaglie complessive per la Nazionale, nel ritorno del triathlon nel programma dei Giochi del Mediterraneo.

«Il ritorno del triathlon nel programma dei Giochi del Mediterraneo è avvenuto dalla porta principale, con quattro medaglie, due ori, un argento e un bronzo, tra gare individuali e Mixed Relay. È un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che premia il lavoro dell’Area Tecnica Nazionale, degli atleti e di tutta la struttura federale. Voglio ringraziare il Governo, il Commissario Straordinario, il Comitato Organizzatore, le istituzioni e tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita di questo appuntamento.Taranto ci ha regalato anche una partecipazione straordinaria del pubblico e la possibilità di portare il triathlon in luoghi iconici della città, con una grande visibilità anche grazie alle immagini di Rai Sport e RaiPlay. Ma tra le immagini più belle di questi Giochi c’è sicuramente il gesto di fair play di Paola Sacchi ed Euan De Nigro, che hanno condiviso le proprie scorte d’acqua con gli avversari in una giornata di grande caldo. È un gesto che racconta i valori del nostro sport e, insieme ai risultati ottenuti, rende ancora più significativa questa esperienza. Voglio infine ringraziare i nostri atleti, una squadra giovane e determinata, che ha saputo emozionare e rappresentare al meglio il triathlon italiano», ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei.