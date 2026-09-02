EA7 World Legends Padel Tour torna a Roma: Totti, Rakitic e molte altre icone in campo

A Roma, solo re. L’ EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026 , il circuito di padel riservato alle Leggende del calcio, torna in Italia con la sua tappa romana, in programma l’11 e il 12 settembre al Due Ponti Sporting Club. Prima dell’evento nella capitale italiana, si è giocato a Milano, New York, Londra e Istanbul. Al via, a Roma, un parterre de Roi. Non poteva mancare Francesco Totti , tutta la carriera vissuta con la maglia della Roma, Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, vincitore della tappa di Istanbul con Tomas Locatelli , anche lui presente al Due Ponti Sporting Club.

Non solo Totti, ecco le altre leggende presenti a Roma

Per la prima volta in assoluto farà il suo esordio nel circuito Sergio Busquets, Campione d’Europa e del Mondo con la Spagna, meccanismo irrinunciabile di un Barcellona perfetto, squadra con cui ha vinto 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 7 Coppe del Re, 7 Supercoppe di Spagna, 9 volte la Liga. Ha chiuso la carriera nel 2025, nella MLS, con l’Inter Miami. Una prima volta attesissima, la sua, nell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR. Sarà un gradito ritorno quello di un altro ex blaugrana, Ivan Rakitic, vincitore della tappa di Milano con il Campione del Mondo Vincent Candela, anche lui in campo al Due Ponti, nella “sua” Roma.Altri due Campioni del Mondo presenti saranno Luca Toni (vincitore della tappa di New York) e Fernando Llorente. Ma non è finita qui. Saranno al via della tappa romana anche Christian Vieri, Maarten Stekelenburg, Javier Saviola, Diego Perotti e David Pizarro. In palio, per la coppia vincitrice, il pass per le Finals di Dubai, in programma a novembre.

Le parole del presidente del Tour

“Sono molto contento dell’entry list della nostra tappa romana – sono le parole di Alessandro Moggi, presidente di World Legends Padel Tour – perché, ancora una volta, siamo riusciti a mantenere inalterato il nostro standard, che è elevatissimo. Lo dimostrano i nomi e la storia dei nostri giocatori, soprattutto la loro voglia di esserci, tappa dopo tappa”. Le partite di qualificazione saranno in programma l’11 settembre dalle 16.30, gli ultimi match di qualificazione e la fase finale il 12 settembre dalle 16.30.

TAPPE PRECEDENTI, EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026

13/14 marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic

17/18 aprile: New York – vincitori Luca Toni e Luca Ceccarelli

8/9 maggio: Londra – vincitori Darren Bent e Dwight Gayle

6/7 giugno: Istanbul – vincitori Francesco Totti e Tomas Locatelli