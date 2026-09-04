Bossolo, l'Italia sale sul podio di Muju: è argento nel tempio del taekwondo

L'azzurro si arrende soltanto in finale al messicano Juan Diego García López. Nel percorso verso l'ultimo atto aveva eliminato il coreano Dongho Lee davanti al pubblico di casa

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Pubblicato il 04.09.2026, 12:32

Per arrivare in finale bisognava battere la Corea a casa sua. Antonino Bossolo lo ha fatto ai quarti, davanti al pubblico del Taekwondowon, e il suo Muju Taekwondowon 2026 World ParaTaekwondo Grand Prix Series II si è chiuso con una medaglia d'argento nella categoria K44 -70 kg.

Il siciliano, classe 1995, già bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi nel 2024, si è fermato soltanto nell'ultimo atto, contro il messicano Juan Diego García López, oro a Tokyo 2020 e bronzo come Bossolo a Parigi. La finale si è chiusa 0-2 per il messicano. Nel primo round, il più equilibrato dei due, il punteggio è rimasto basso e bloccato a lungo: García López ha chiuso 5-2 sfruttando i pochi varchi concessi. Nel secondo l'azzurro ha alzato il ritmo e ha reagito, ma il messicano ha mantenuto il controllo della distanza e ha allungato fino al 15-9 che è valso il titolo.

Il cammino di Bossolo si era aperto ai quarti contro il coreano Dongho Lee, superato 2-0 con un doppio parziale netto (12-3, 10-2). In semifinale l'azzurro ha affrontato l'iraniano Amirmohammad Haghighatshenas: primo round chiuso sul 16-16 e assegnato all'italiano, secondo round dominato 26-11 per il 2-0 finale che è valso l'accesso alla finale.

«Sono piccoli tasselli che si mettono nel puzzle per arrivare al meglio a Los Angeles — ha dichiarato Bossolo —. È stata una bella esperienza, qui in Corea, nella casa del taekwondo. Non è stata una trasferta semplice, ma nonostante tutto ci siamo portati a casa una medaglia. Poteva andare meglio, come ogni volta, però va bene così».

«Sto cominciando a conoscere avversari nuovi in una categoria nuova — ha aggiunto il bronzo paralimpico —, quindi è normale che all'inizio possa avere qualche difficoltà. Ci sono i presupposti per fare meglio in futuro».

L'argento di Muju arriva a tre mesi da quello conquistato al Grand Prix di Roma ed è il secondo podio consecutivo dell'azzurro nella stagione dei Grand Prix, a conferma dell'adattamento alla nuova categoria di peso dopo il percorso costruito nei -63 kg: campione del mondo a Veracruz nel 2023, campione d'Europa a Kazan nel 2018 e primo atleta italiano di sempre a salire sul podio paralimpico nel ParaTaekwondo con il bronzo di Parigi 2024.

Il Grand Prix Series è un evento di categoria G-6 e mette in palio punti pesanti nella corsa verso i Giochi di Los Angeles 2028: il risultato di Muju consolida la posizione di Bossolo nel ranking di categoria.

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