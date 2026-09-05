Taekwondo, Muju regala all’Italia un altro podio: Dell’Aquila è bronzo nei -58 kg

MUJU (Corea del Sud) - Sul podio dei -58 kg ci sono tre coreani e un italiano. In casa loro, nella categoria che considerano un affare di famiglia, i padroni di casa hanno preso tutto tranne un gradino: quello di Vito Dell’Aquila , bronzo al Muju Taekwondowon 2026 World Taekwondo Grand Prix Series II. Il campione olimpico di Tokyo 2020 aveva costruito il proprio cammino senza concedere nulla. Nei sedicesimi ha superato 2-0 il moldavo Artiom Rosca con un doppio 10-2, poi negli ottavi ha regolato con lo stesso punteggio il greco Aristeidis N. Psarros (12-4, 8-1). Ai quarti, contro l’egiziano Asem Ata Abu Sree’, l’azzurro ha vinto un match dal punteggio più chiuso e di grande controllo tattico: 4-1 il primo round, 6-0 il secondo, per il 2-0 che è valso l’accesso alle semifinali e la certezza del podio.

La soddisfazione di Dell'Aquila

La sfida con il coreano Tae-Joon Park, oro ai Giochi di Parigi 2024, è stata la più equilibrata della giornata ed è arrivata a poche settimane dal loro ultimo incrocio: i due si erano già affrontati ai quarti del Grand Prix di Roma, dove a passare era stato l’azzurro nella corsa verso il titolo del Foro Italico. Stavolta il copione è cambiato. Dell’Aquila ha aperto nel modo migliore, aggiudicandosi il primo round 10-6, ma il padrone di casa ha rimesso il combattimento in equilibrio nel secondo parziale (12-4) e ha poi preso il controllo del round decisivo, chiuso 12-6. Finale 1-2 per il coreano, poi battuto nell’ultimo atto dal connazionale Jun-Seo Bae, oro di giornata. "Conquistare una medaglia al Grand Prix e dare continuità è una grande fonte di orgoglio — ha dichiarato Dell’Aquila — Sono veramente contento, anche se una sconfitta è sempre dura da digerire”. Per l’atleta di Mesagne è il secondo podio consecutivo nella stagione dei Grand Prix, dopo il successo del Foro Italico a giugno: un bottino che pesa nella classifica mondiale di categoria e nella corsa ai punti verso Los Angeles 2028.

Conti si ferma, domani c'è Mangione

Nella stessa categoria Andrea Conti ha superato nei sedicesimi lo spagnolo J. Agenjo Trigos per 2-0 (17-6, poi secondo parziale chiuso sul 12-12 e assegnato all’italiano), fermandosi agli ottavi contro il giapponese Hidetaka Maeda: avanti dopo il primo round, l’azzurro ha ceduto nei due successivi per l’1-2 finale. La spedizione azzurra a Muju prosegue domani con Angelo Mangione, impegnato nella categoria -80 kg.